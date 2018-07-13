نصب محطة كهربائية متنقلة جديدة في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..اعلن محافظ ميسان علي دواي، الخميس، عن نصب محطة كهربائية جديدة مجهزة من القرض الياباني في ميسان.

وقال دواي ان المحطة الجديدة سعة 31.5 mva مجهزة من القرض الياباني والتي نصبت حنوب شرق العمارة وسوف تسهم كثيرا في تحسن الكهرباء

واشار الى انه سبتم استغلال المتنقلة القديمة سعة 25 mva في شمال العمارة لفك الاختناق عن محطة 132 mva شمال غرب العمارة . حيث ستسهم هذه المحطة في فك الاختناقات عن مركز العمارة واضاف دوادي من المؤمل ان تصل المحافظة يوم غدا ان شاء الله محولة جديدة سيتم ربط خطوط الميمونة عليها من اجل الاستفادة من محطة متنقلة الحولي وستسهم اسهام كبير في فك اختناقات محطة جنوب العمارة .

ووجه بضرورة تكثيف الجهود واضافة رافعة اخرى مع كادرها الفني لأعمال الصيانة الرابعة والإسراع بإصلاح كافة الأعطال وتلبية طلبات المواطنين بأسرع وقت ممكن وبالتعاون مع لجنة المتابعة في مكتب المحافظ وغرفة العمليات الخاصة بالكهرباء .