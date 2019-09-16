نصب محطة كهرباء متنقلة في ناحية العكيكة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن نصب محطة كهرباء متنقلة 11/33 ك . ف ، سعة ( 16) mva في ناحية العكيكة شرقي المحافظة .

وقال مدير الفرع المهندس محمد فيصل رويضي ان ” المحطة نقلت من الحي العسكري في سوق الشيوخ بعد تشييد محطة ثانوية جديدة ودخولها الى العمل بدلا عن المتنقلة “.

ولفت الى ان ” المحطة تعمل بثلاثة مغذيات 11ك .ف ، وتساعد في حل الاختفاقات والانقطاعات في التيار في فترة التجهيز ، فضلا عن تخفيف الاحمال عن محطتي الفرات والعكيكة الثانويتين “.