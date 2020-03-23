نصائح للمهندسين المعماريين الذين يعملون في المنزل خلال COVID-19

المستقلة / تسبب اندلاع COVID-19 في بقاء ما يقدر بنحو 900 مليون شخص حول العالم في منازلهم. ومن بين هؤلاء المهندسين المعماريين والمصممين الذين طُلب منهم العمل عن بعد لمنع الفيروس من الانتشار عبر مكان العمل. بالنسبة للعديد من المهندسين المعماريين ، هذه بلا شك منطقة جديدة.

على مدى السنوات الأخيرة ، كان لدينا مقعد في الصف الأمامي حيث قام المهندسون المعماريون والمصنعون والمبتكرون والمربون بتطوير طرق جديدة لتبادل التصميمات والأفكار والتجارب المعمارية رقميًا. الآن ، يستقر المهندسون المعماريون في بيئة عملهم الجديدة عن بعد ، حيث ستكون التكنولوجيا الرقمية ضرورية لمواصلة التعاون بين أقرانهم وعملائهم. استجابة لذلك ، أنشأنا قائمة واسعة من النصائح والموارد التي يمكن أن تساعدك في العثور على قدميك واستعادة ثقتك وتنشيط خيالك.

في حين جلب جائحة COVID-19 موجة من الحزن وعدم اليقين والاضطراب ، نريد أن نذكركم بأنه على الرغم من أننا لا نتحكم كثيرًا في هذا الموقف ، إلا أننا جميعًا لدينا سيطرة كاملة على استجابتنا ووقتنا. نحن نشجع جميع المهندسين المعماريين والمصممين على القيام بما نقوم به على أفضل وجه: مواجهة المستقبل بتفاؤل وإبداع ، والتكيف مع ظروفك الحالية حتى عندما يمر وباء الفيروس التاجي ، والذي سيحدث ، سنظهر على استعداد لتصميم مستقبل أفضل.



بعض النصائح العامة

اتبع الإرشادات الرسمية: بالإضافة إلى النصائح المفيدة في هذه المقالة ، من المهم اتباع نصيحة المنظمات المركزية المشاركة في الاستجابة العالمية لـ COVID-19. اقرأ أحدث نصيحة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ، وسلطات الصحة العامة المحلية لديك.

قلل من نظامك الغذائي الإخباري: من المهم أن تبقى على علم بآخر التطورات من مصادر موثوقة. ومع ذلك ، فإن المراقبة المستمرة للأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي لن تؤدي إلى تعطيل سير عملك فحسب ، بل ستزيد من القلق بلا داع. خلال ساعات العمل الخاصة بك ، نصيحتنا هي تجنبها بالكامل.

الحفاظ على الروتين: حتى عند العمل من المنزل ، فإن الروتين اليومي مهم للحفاظ على إنتاجيتك وصحتك العقلية وسعادتك. سوف نقدم نصائح أكثر تفصيلاً عن هذا أدناه.

ابق متصلاً وكن مؤثرًا مهدئًا: من الطبيعي أن يصبح الناس قلقين أو قلقين خلال فترة مثل هذه الاضطرابات. الهدف الرئيسي من هذه المقالة هو إبراز كيف يمكن أن يكون وقتك بعيدًا عن المكتب فرصة إيجابية رئيسية ، مما يسمح لك بتبني مهارات وعادات ومعرفة جديدة. عند التواصل مع الأصدقاء والعائلة ، افعل ذلك بنفس روح الإيجابية والعطف.

الحفاظ على سير عملك: البرمجيات والتكنولوجيا

انقل مشروعاتك إلى السحابة: اليوم ، تقدم العديد من أنظمة التصميم خدمات قائمة على السحابة ، مثل Autodesk BIM 360 و Graphisoft BIMcloud. الحل البديل للحفاظ على شبكة مشتركة بين نماذج BIM هو عن طريق عكس شاشة جهاز الكمبيوتر في مكان العمل مع جهاز الكمبيوتر المنزلي من خلال تطبيقات مثل Splashtop.

انقل العملية الإبداعية إلى السحابة: اليوم ، تقوم العديد من التطبيقات والبرامج بإعادة إنشاء كراسات الرسم ولفائف الرسم التي حددت عملية تصميم المكاتب الفعلية. أهمها Morpholio ، التي تسمح تطبيقات Trace و Board للمصممين برسم وتصميم وتقديم العروض لبعضهم البعض والعملاء. مع ظهور أزمة COVID-19 ، يقدم Morpholio إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة شهر واحد لكلا التطبيقين ، والذي يمكن الوصول إليه هنا.

انقل ملفاتك ومجلداتك إلى السحابة: تسمح الأنظمة الأساسية مثل Dropbox و Google Drive بتخزين المعلومات ومشاركتها مجانًا بطريقة آمنة ، والتي تتكامل بسهولة مع لوحات نافذة مستكشف / مكتشف ملفات الكمبيوتر.

تخزين التطبيقات: في العام الماضي ، خلال دراستنا على العمل لمدة شهر ، قمنا بتجميع أفضل تطبيقات الهندسة المعمارية المتاحة لنظامي iOS و Android. تحقق منها هنا.

إعداد المستندات معًا: استخدم Microsoft Office 365 أو ، مثل ، Google G-Suite للسماح للعديد من أعضاء الفريق بتعديل الملفات النصية وجداول البيانات والعروض التقديمية في نفس الوقت.

البقاء على اتصال وثيق: استخدم قنوات Slack لمشاركة الأفكار وتنظيم الاستراتيجيات. لا يزال الإصدار المجاني الأساسي من Slack أداة مفيدة “الكل في واحد” ، مما يسمح للأشخاص بتوصيل تقاويم Google وألواح Trello وحتى قوائم أعياد الميلاد. تأكد من أن واجهة Slack منظمة بشكل صحيح – فالكثير من القنوات سيعني أن المعلومات متباينة للغاية وستفقد. استراتيجيتنا هي تنظيم القنوات حسب موقع الفريق وغرض الفريق. يسمح Slack أيضًا لأعضاء الفريق بالإشارة إلى “حالتهم” ، وإبلاغ الآخرين إذا كانوا في اجتماع أو بعيدًا أو مريضًا أو متاحين.

عقد الاجتماعات الافتراضية بانتظام: إجراء الاجتماعات الافتراضية عبر Google Meet ، الأمر الذي يتطلب ببساطة حساب Google لاستخدامه. لإجراء مؤتمرات فيديو أكثر شمولاً ، نستخدم Zoom لإنشاء واجهة سلسة بين جميع الأعضاء. يعد عقد اجتماعات الفيديو أمرًا ضروريًا للحفاظ على شعور المجتمع بين الزملاء وتجنب سوء التفسير ، لذلك استخدمها لتحقيق أقصى تأثير لها.

إدارة مشاريعك ومواردك: استخدم Trello لرسم خريطة تطوير المحتوى والأفكار ، مما يسمح لكل عضو في الفريق بفهم المرحلة التي يمر بها كل مشروع. في الممارسة المعمارية ، تقدم Deltek و Newforma وسائل أكثر عمقًا وشاملة لهيكلة جميع معلومات المشروع وعمليات التبادل.

احرص على تقليل نطاق أداتك إلى الحد الأدنى: اتصال المسار ومشاركة الملفات من خلال أقل عدد ممكن من السبل. في المكتب الفعلي ، من المحتمل أن تتبادل المعلومات فقط من خلال التحدث أو البريد الإلكتروني أو تبادل المجلدات. وبالمثل ، في بيئة افتراضية ، تهدف إلى قصر قنوات الاتصال على منصة واحدة تستند إلى نص (مثل Slack) ومنصة فيديو واحدة ومنصة مشاركة ملفات واحدة. سيؤدي ذلك إلى تقليل الارتباك وسوء الاتصال ، وتعزيز الإنتاجية.



خلق توازن صحي بين العمل والحياة

احصل على الإلهام من الأصنام: في تنظيم روتينك اليومي ، ألق نظرة على الرسم الجذاب من خلال Info We Trust ، والذي يصور كيف قام الأشخاص الأكثر تألقًا في العالم بجدولة أيامهم.

إنشاء منطقة عمل مخصصة: خذ الوقت الكافي لإنشاء مكتب منزلي مخصص. لتحسين الإنتاجية ، ضع في اعتبارك الحصول على شاشة كبيرة مثل التلفزيون ، أو شاشتين ، إذا سمحت الميزانية ، للسماح بسير عمل أكثر سلاسة. إذا ظهر أنك ستعمل من المنزل لأكثر من بضعة أسابيع ، ففكر أيضًا في الاستثمار في لوحة مفاتيح جيدة وماوس متعدد الوظائف. كن واعيا أيضا لبيئة العمل ، وإيجاد كرسي مريح مع دعم الظهر. كجزء من هذا ، ادعم شاشاتك إلى مستوى العين باستخدام إما الحامل أو الكتب. الأهم من ذلك ، تأكد من إعداد مساحتك في منطقة جيدة التهوية ، والتي يمكنها الوصول إلى الضوء الطبيعي. احصل على بعض الإلهام من مقالتنا الأخيرة حول 35 مكان عمل في المنزل.

أعد تقييم ساعات عملك: العمل من المنزل يعني عدم وجود تنقلات طويلة ولا استراحة غداء صارمة لمدة ساعة واحدة. بفحص سير عملك ، قد تجد أنه من الممكن إنجاز مهامك في 5 ساعات بدلاً من 8 ساعات تقليدية تفرضها ساعات العمل. استخدم هذا “الوقت الجديد” كفرصة لتعلم برامج جديدة ، أو دراسة موضوع يفيد أدائك ، أو استكشاف بعض الموارد الأخرى في هذه المقالة.

التخفيف من التشتت: ضع في اعتبارك استخدام تقنية Pomodoro عن طريق تقسيم الجدول الزمني الخاص بك إلى كتل عمل مكثفة لمدة 25 دقيقة ، مقسمة على فترات راحة مدتها 5 دقائق. إذا وجدت نفسك مشتتًا بشكل متكرر بسبب الهواتف والإنترنت ، فضع هاتفك في وضع الطيران / وضع السكون ، ثم ضعه خارج خط عينك.

اعثر على زنك: فلنواجه الأمر ، لقد تخيلنا جميعًا حول كوننا “ذلك الشخص” الذي يتوسط كل صباح استعدادًا لليوم الصعب ، أو يمارس اليوغا في المساء للاحتفال بنهاية يوم طويل. عند العمل من المنزل ، تصبح هذه النقطة الانتقالية بين العمل والحياة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تحقق من دروس اليوغا والتأمل المجانية في EkhartYoga ، المصممة لتخفيف التوتر والقلق.

حافظ على نشاطك: اعتمادًا على موقعك ، قد لا يكون من الممكن مغادرة منزلك لممارسة الرياضة. لمعالجة هذا الأمر ، نشرت صحيفة New York Post مؤخرًا قائمة بتطبيقات اللياقة البدنية في المنزل لاستخدامها أثناء تفشي COVID-19. إذا كان ذلك ممكنًا ، نوصي أيضًا بالابتعاد عن العمل عن طريق مغادرة المنزل أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو الجري والتفاعل مع الطبيعة.

إيقاف التشغيل: الانضباط مهم عند العمل من المنزل. على الرغم من أهمية الحفاظ على مستويات الإنتاجية أثناء ساعات العمل الأساسية ، إلا أنه من المهم أيضًا الانفصال عن العمل عند الحاجة. نوصي بهذه القائمة من قبل New York Times بشأن ما يجب مشاهدته وقراءته والاستماع إليه عندما تحتاج إلى تشتيت الانتباه. بالنسبة لبعض المؤامرات المعمارية ، تحقق أيضًا من ميزتنا على قناة YouTube الخاصة بالهندسة المعمارية المهجورة الممتازة.



فتح عقلك: التعلم عبر الإنترنت

تعلم برامج جديدة: مع المزيد من التحكم في روتينك ، حان الوقت الآن لدمج برامج جديدة في ترسانتك. اطلع على مقالة سابقة من مقالاتنا تقدم أفضل الأماكن للعثور على البرامج التعليمية.

زيارة المتحف فعليًا: على الرغم من إغلاق العديد من المتاحف للجمهور ، إلا أنه لا يزال من الممكن استكشاف معارضها افتراضيًا. تقدم Google Arts and Culture جولات افتراضية لعشرات المتاحف الدولية ، في حين يقدم متحف غوغنهايم ومتحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي أيضًا تجارب افتراضية. في أوروبا ، أنشأ متحف ريجكس أيضًا تجربة افتراضية.

خذ دورة عبر الإنترنت: في العام الماضي ، قمنا بتجميع قائمة من 12 دورة عبر الإنترنت تغطي مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالهندسة المعمارية. تحقق منها مرة أخرى هنا. هناك أيضًا مجموعة من الدورات عبر الإنترنت من أفضل الجامعات المتاحة للجمهور ، مثل دورة هارفارد الشهيرة “الخيال المعماري”.

تعرف على المزيد حول البناء والمواد: بالإضافة إلى تغطيتنا للدورات التدريبية عبر الإنترنت المتعلقة بالهندسة المعمارية ، قمنا بإنشاء قائمة محددة من الدورات الممتازة عبر الإنترنت التي تركز على المواد والبناء. إذا كنت ترغب دائمًا في فهم المزيد حول عمليات الإنشاء أو الهياكل أو المواد ، فإن قائمة الدورات التدريبية عبر الإنترنت هذه مخصصة لك.

تحسين مهارات الرسم الخاصة بك: خلال دراستنا حول التمثيل لمدة شهر ، أنتجنا مقالًا يشرح بالتفصيل أفضل دروس الرسم على YouTube. تحقق من ذلك هنا.

استمع إلى المقابلات التي أجراها كبار المهندسين المعماريين: في حين أن متحف لويزيانا للفن الحديث مغلق ، إلا أن مجموعتهم الرائعة من المقابلات المعمارية لا تزال عملية للغاية ، مقدمة من قناة لويزيانا. تحقق من النقاط البارزة لدينا هنا. يمكن العثور على المزيد من المقابلات المميزة في قائمتنا لأفضل المقابلات المعمارية لعام 2019.

شاهد محادثات TED المعمارية: على مر السنين ، سلطنا الضوء على العديد من محادثات TED ذات الصلة بشكل خاص بالمهندسين المعماريين – حتى أننا قابلنا مؤسس TED العام الماضي. لقد أنشأنا مؤخرًا قائمة من 20 من محادثات TED التي توضح كيف يمكن للهندسة المعمارية تغيير العالم.

تعرف على المزيد حول العمل عن بعد: أنتجت Linkedin Learning دورة ممتازة حول العمل عن بُعد ، وتقدم نصائح حول التكيف مع بيئتك الجديدة ، ونظرة عامة على أدوات الاتصال الافتراضية.

كيف استجاب المجتمع المعماري

GBBN: كان الجانب التكنولوجي للانتقال سهلًا بشكل مدهش. تم دمج العديد من وظائف مكتب بكين في WeChat – وهو نظام أساسي يسمح بعقد اجتماعات عفوية بين فرق المشروع ، والرسائل ، ومشاركة الشاشة ، ونقل الملفات ، والمكالمات الهاتفية – بحيث تعطلت الاتصالات بين فرق المشروع إلى الحد الأدنى فقط. بدأت الاجتماعات مع العملاء في Zoom ، والتي لم يتم اعتمادها على نطاق واسع من قبل. عندما اضطر الناس للتوقف عند المكتب ، قللت GBBN من مخاطر التعرض من خلال إنشاء جدول زمني لضمان وجود شخص واحد فقط في كل مرة.

MAD Architects: لدينا حوالي 100 شخص في مكتبنا في بكين. مع وجود العديد من المشاريع ، والموظفين في منطقة زمنية مختلفة ، كان الأمر صعبًا للغاية. بادئ ذي بدء ، تأكدنا من أن كل واحد منا لديه الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر في المكان الذي نقيم فيه. ثم نصل إلى ملفات المكتب عبر برنامج سطح المكتب البعيد. يتم استبدال اجتماعاتنا الداخلية والخارجية اليومية باجتماعات الزوم الإلكترونية. انها عملت. لم تعد الاتصالات وجها لوجه بعد الآن ، وهو أمر مهم للغاية لشركات الهندسة المعمارية. إلى جانب العمل ، يفتقد زملاؤنا الوقت الذي نكون فيه مع بعضنا البعض. السندات لا تزال قوية. كانت لدينا “ساعة سعيدة سحابة العودة إلى العمل” في منتصف فبراير. ظهر 70 منا على الزووم ، والتقطوا مع بعضهم البعض ، وأشادوا بالفرق الطبية في المنطقة التي تضررت بشدة آنذاك. كان لدينا هذا الفيديو عن “ساعة السحاب السعيدة” وتم رصدنا من قبل وول ستريت جورنال. نحن نقدر هذين الشهرين ولكننا نتطلع إلى الاجتماع مع بعضنا البعض مرة أخرى قريبًا جدًا.

هينينج لارسن: قم بإعداد مكان عمل مريح ، ويفضل أن يكون بعيدًا عن الثلاجة أو التلفزيون أو أي مشتتات أخرى. بالنسبة لي ، من الأفضل الحفاظ على روتين الصباح كما لو كنت ذاهبًا إلى المكتب. وهذا يعني: ارتداء ملابس مريحة ، ولكن ليس في تعرق. تناول وجبة فطور صحية في وقت مبكر ، وابدأ العمل في ساعة عادية. بقدر ما يذهب العمل الجماعي ، تواصل بشكل واضح وفي كثير من الأحيان حسب الضرورة. وافعل ما بوسعك للحفاظ على روح فريقك! قم بتحديث بعضهم البعض حول من يفعل ماذا ، وقم بتحديث الجميع عند الانتهاء من المهمة. سيكون هناك الكثير من رسائل البريد الإلكتروني أكثر من المعتاد. إذا كنت تواجه مشكلات في شبكتك وتواجه مشكلة في مشاركة شاشتك أثناء إجراء مكالمة ، فأرسل لقطات شاشة سريعة إلى الجميع للحفاظ على التدفق أكثر كفاءة. و تذكر. حافظ على هدوئك واستيقظ وتمشي ولا تشعر بالذعر.

Foster + Partners: لقد قمنا بتجربة العمل في المنزل لبعض الوقت – لقد نجحت مكاتبنا في آسيا في ذلك بنجاح ، وهي الآن مفتوحة مرة أخرى في هونغ كونغ وشنتشن وشنغهاي وبكين. يعمل أكثر من 90٪ من فرقنا في لندن حاليًا بكفاءة وتعاون من المنزل.

جينسلر: التنقل الخارجي شيء جيد أيضًا. إن التنقل والاختيار والتعاون الافتراضي لا تقدر بثمن في الأزمة الصحية الحالية. كما رأينا ، فإن المنظمات قادرة على الإعلان عن عمل من استراتيجية المنزل وتنفيذها على الفور. هذا بسبب التحول في العمل لمدة ثلاثة عقود ، والذي خلق التقنيات وأنماط الإدارة وأساليب العمل التي مكنت منظمة متصلة فعليًا. نحن ثقافة “العمل من أي مكان” ، وهذا النموذج الجديد سيساعد الشركات والعمال على البقاء منتجين في المكتب والمنزل في مواجهة هذه الأزمة الصحية.

تصميم S3DA: لن يكون العمل عن بعد أولوية إذا لم يكن للفيروس التاجي. ولكن بالإضافة إلى كونه إجراء أمان ، فإن العمل عن بُعد له العديد من الفوائد أيضًا. نظرًا لعدم وجود تفتيش ، يمكن أن يقلل من تكاليف الزيارات الميدانية. يمكن أن يكون أيضًا توفيرًا كبيرًا للوقت ، حيث لن تكون هناك حاجة للسفر. في الوقت نفسه ، يؤدي هذا إلى تقليل الكربون