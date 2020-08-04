نصائح للحصول على الاستفادة القصوى من هاتف Huawei nova 7 5G

تشتهر سلسلة هواتف Huawei nova الرائدة من الفئة المتوسطة بإعدادات الكاميرا المبتكرة والفعالة، حيث يمنح كل جهاز جمهوره من الشباب جميع الأدوات التي يحتاجون إليها للحصول على تجربة تصوير متميزة. يتبع هاتف Huawei nova 7 5G الذي تم إطلاقه حديثًا هذا الاتجاه، حيث يأتي الهاتف الذكي بكاميرا رباعية عالية الوضوح بدقة 64 ميجابكسل، مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتلبية جميع احتياجات التصوير. وفي حين يعدّ التقاط صور مذهلة أمرًا أساسيًا، هناك أيضًا بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك للحصول على أقصى استفادة من هذا الهاتف الرائد العصري من الجيل الخامس 5G.

تعرف على نظام الكاميرا أولاً

لا يمكنك تحقيق أقصى استفادة من إعداد الكاميرا دون معرفتها جيدًا. بكل بساطة، تتكون كاميرا هاتف Huawei nova 7 5G من كاميرا رباعية عالية الوضوح بدقة 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، تشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة تقريب (تيليفوتو) بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة تكبير (ماكرو) بدقة 2 ميجابكسل، تعمل جميعها معًا لإخراج صور أفضل من أي وقت مضى. سواء أكان ذلك في الإضاءة المنخفضة، أم لصور مكبرة، أو حتى التصوير الفوتوغرافي بزوايا عريضة، فكل هذا ممكن بنقرة واحدة.

لا تقلق بشأن الإضاءة

هل الضوء ساطع أو منخفض جدًا؟ لا تقلق، فكاميرا هاتف Huawei nova 7 5G الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل تأتي مزودة بفتحة عدسة كبيرة، ومستشعر يسمح بدخول مزيد من الضوء لتصوير فوتوغرافي عالي الدقة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الوضع Super Night Mode 3.0 في التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة. بمجرد أن تضغط على زر التصوير، يلتقط هاتف Huawei nova 7 5G تلقائيًا عدة صور، ويضيء الصور خلال فترة تعريض ضوئي أطول، ويدمج بذكاء صورًا متعددة في صورة واحدة. هذا يحسن كل إطار صورة، ويقلل من التعرض المفرط للضوء، ويبرز تفاصيل المناطق الداكنة. بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي القوية، يتم ضبط جميع صورك بدقة وتحسينها، لضمان الحصول على لقطة مثالية.

لا تقلق، ليس هناك الكثير لتفعله. ما عليك سوى فتح الكاميرا، وتوجيه العدسة على الهدف، ثم النقر على زر التصوير. إذا كنت تريد التصوير في الإضاءة المنخفضة، فما عليك سوى التمرير إلى اليسار لتشغيل وضع Super Night Mode 3.0 لتلتقط صورًا ليلية بتفاصيل مذهلة. أفضل جزء هو أنك لا تحتاج إلى حامل ثلاثي الأرجل، أو إلى مهارات تصوير احترافية، أو ضبط إعدادات ISO المعقدة للقطات الإضاءة المنخفضة. دع الكاميرا في هاتف Huawei nova 7 5G تفعل كل شيء بكل بساطة!

فيديوهات ممتعة ورائعة بجودة 4K

عندما تقوم بتسجيل مقاطع فيديو، يجب أن تكون ذات جودة عالية، ومع إعداد الكاميرا لهاتف Huawei nova 7 5G، يمكنك تسجيل الفيديو بجودة 4K المذهلة. كل ما عليك فعله، هو التحويل إلى وضع الفيديو في واجهة الكاميرا، والضغط على رمز الترس للانتقال إلى الإعدادات وتغيير إعدادات الدقة لكي تختار تسجيل فيديو بجودة 4K. يمكنك أيضًا تسجيل مقاطع فيديو بفواصل زمنية بجودة 4K. بالإضافة إلى مقاطع فيديو بجودة 4K، يدعم هاتف Huawei nova 7 5G أيضًا وضع الفيديو DUAL-VIEW، والذي يمكنك من خلاله استخدام كاميرتين مختلفتين في الوقت نفسه لالتقاط مقاطع فيديو من كلا الجانبين.

يتوفر وضع الفيديو DUAL-View حاليًا في العدسة العريضة جدًا والكاميرا الرئيسية. يتطلب تسجيل الفيديو المتزامن على الكاميرات الأمامية والخلفية تحديث HOTA.

اضغط للتكبير أو التصغير، كل شيء أقرب أو أبعد من أي وقت مضى

أفضل جزء في إعداد الكاميرا لهاتف Huawei nova 7 5G هو كيف يتيح لك التصوير في جميع أنواع السيناريوهات. هل تحاول التقاط صورة لشيء بعيد؟ تتيح لك عدسة التقريب (تيليفوتو) بدقة 8 ميجابكسل الاقتراب أكثر من أي وقت مضى بفضل ميزات التقريب التي تصل حتى تقريب رقمي 20x. لا تحتاج إلى إعداد حامل ثلاثي الأرجل أيضًا، لأن جميع صورك تأتي بمنتهى الثبات بفضل ميزة تثبيت الصورة (AIS) المدعمة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا التصغير للحصول على لقطة ذات مجال واسع بزاوية عرض تصل حتى 120 درجة، بفضل العدسة العريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل. من ناحية أخرى، إذا كنت ترغب في الحصول على لقطة مكبرة بعدسة الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، فكل ما عليك فعله هو اختيار وضع Super Macro وستعطيك العدسة لقطة قريبة مثالية.

هل تحب صور السيلفي؟ التقط بعضًا من أفضلها حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة

يحتوي هاتف Huawei nova 7 5G على كاميرا أمامية مذهلة، وهي مثالية لالتقاط بعض صور السيلفي الخلابة! يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل، مدعمة بالذكاء الاصطناعي، مع تسجيل مقاطع فيديو بجودة 4K، ودعم وضع Super Night Selfie 3.0، مما يعني أنه لا يمكنك التقاط صور سيلفي جميلة في الإضاءة المنخفضة فحسب، بل يمكنك أيضًا تسجيل مقاطع فيديو بجودة 4K، مما يجعلها مثالية لتسجيل مدونات الفيديو اليومية! ما عليك سوى تشغيل الكاميرا والتحويل إلى الكاميرا الأمامية ودع الكاميرا تسحرك!

بالإضافة إلى ذلك، لن يعمل الذكاء الاصطناعي على التجميل فحسب، ولكن إذا كنت ترتدي نظارة على سبيل المثال، فإنها تزيل لك الانعكاسات أيضًا، مما يمنح صورتك الشخصية ذلك المظهر الاحترافي.

احصل على التطبيقات التي تريدها

سواء كان ذلك لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى لنشر صورك أثناء التنقل، فأنت بحاجة إلى مجموعة التطبيقات المناسبة، ومن الممكن أن يساعدك هاتف Huawei nova 7 5G في ذلك. ببساطة قم بفتح منصة Huawei AppGallery المثبتة مسبقًا وابحث عن التطبيق الذي تريده. يمكنك أيضًا الانتقال إلى قسم الفئات وفتح الصورة والفيديو لتسهيل البحث. مكملة لمتجر Huawei AppGallery، تأتي Petal Search كأداة بحث جديدة، وتعمل كبوابة مفتوحة لأكثر من مليون تطبيق يمكن تحميلها من مصادر آمنة، وكل ذلك من خلال الشاشة الرئيسية.

لا تتردد باقتناء هاتف Huawei nova 7 5G لالتقاط أجمل الصور ومقاطع الفيديو المذهلة التي ستفاجئ الجميع حين تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي! هذا الهاتف الرائع متوفر حاليًا في السوق الأردني بألوان الفضي الفضائي، والأسود، والأرجواني بسعر 359 دينارًا، مع هدية مميزة عبارة عن Huawei Sport Headphones Lite متاحة لفترة محدودة. ويمكنك اقتناؤه عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، مع توفر خدمة التوصيل. علمًا بأن ميزة دعم 5G بالهاتف لا تتوفر في السوق المحلي، حيث لا يتم دعم تقنية شبكات الجيل الخامس بعد.