نصائح للتخطيط لشهر العسل بعد أزمة كورونا

الكثير من المقبلين على الزواج الآن، يفكرون في أجمل الوجهات السياحية لشهر العسل، بعد أن تنتهي أزمة الكورونا، والتي بالطبع تبعها تأجيل حفلات الزفاف، ولكن لا يعني ذلك أن التفكير والتخطيط مازال قائمًا، ولهذا إليكِ بعض النصائح للتخطيط لشهر العسل بعد أزمة الكورونا بحسب (سيدتي).

تحديد التوقيت لمعرفة حالات الطقس

قبل أن تحددي وجهتكِ، انتبهي عزيزتي من تغير الفصول، وابحثي جيدًا عن الوضع المناخي للمدينة التي ستذهبين إليها قبل السفر، لأن المناخ يلعب دورا كبيرا في كيفية الاستمتاع برحلة شهر العسل.

التخطيط للملابس التي ستعتمدينها في شهر العسل

الملابس المريحة والعملية لطالما كانت هي الأفضل في شهر العسل، سواء كانت لملابس النوم أو ملابس الخروج، وسوف يرتبط هذا الأمر بالوجهة السياحية التي ستذهبين إليها، وكيف سيكون المناخ فيها.

ومن الأساسيات التي ننصحكِ باعتمادها هو اختيار نوعين من ملابس النوم المكشوفة والمريحة، خاصة وأنه في أيام زواجكِ الأولى يكون هناك بعض أو الكثير من الخجل تجاه الشريك، وهنا سيكون أمامكِ الخياران لارتداء ما تشائين حسب حالتكِ.

الأمر نفسه ستعتمدينه مع الإكسسوارات، كالأحذية، اعتمدي دائمًا على النوعية المريحة، لأن شهر العسل هو بالنهاية وجهة سياحية ستحتاجين لاكتشاف المكان الذي ستسافرين إليه.

التركيز على الأماكن المخصصة لشهر العسل

هناك الكثير من الوجهات السياحية المخصصة بشكل أكبر للثنائيات، مثل بالي و جزر اليونان وغيرها، فالذهاب لهذه الأماكن سوف يكون أكثر متعة وسوف تستمتعان بالكثير من أجواء الاسترخاء المخصصة فقط للعرسان الجدد.

الاستعداد لتجربة كل ما هو جديد

هذه هي الفرصة للاستمتاع معا، لهذا من الأفضل أن تجربا الكثير من الأمور التي لم تفعلاها من قبل، كالغوص في أعماق البحار، أو التزحلق على الجليد، او التخييم معا بإحدى الغابات، كل هذه الأمور سوف تجعل من رحلتكما معا أمرا لا ينسى على الإطلاق.