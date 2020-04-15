نصائح للأزواج للتخلص من الملل في الحجر

المستقلة /قالت المستشارة التربوية أمنية عادل، ان هناك الكثير من الزوجات يشتكين بسبب عصبية أزواجهم بالأخص في فترة الحظر والحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

نصحت أمنية عادل ، أن لابد من أن كل زوجة تغير من نفسها وطريقتها وردود افعالها وتفاجئ الزوج ثم ان هناك بعض الزوجات تقوم باستفزاز أزواجها ببعض التصرفات بحسب (صدى البلد).

تابعت: كما أن هناك رجالا كثيرين يشعرون انه عندما يستقوى علي زوجته أنه أثبت لنفسه ومكانته كزوج، لذلك يجب ان يكون هناك اتفاق علي استراتيجية وقت الغضب كالتجنب وان يصمت كل منهما ويجلس في غرفة بعيدا عن الآخر ثم يبدأ عتاب المحبين ويعرض هذا ويعرض الآخر ونصل معا لحلول لاعتذار .

وأضافت المستشارة التربوية، ان الجانب الروحاني قد تم تضئيله فى الكثير من المنازل، و ان الزوجة والزوج نمو عند كل منهما الجانب الروحاني قلت المشاكل كأن يأخذ بيدها وتأخذ بيده فيجعلا وقت لتلاوة القرآن معا والصلاة جماعة مع بعض والأولاد .

ويفضل أن تجعل الزوجة أيضا ركناً في بيتها ترتدي اجمل الثياب لتجلس في ذلك الركن الجميل المزين يوميا مع زوجها بعد صلاة العشاء ليذوق معها مشروب جميل مهديء للأعصاب كالليمون بالنعناع و يتجاذبان أطراف الحديث الشيق أو يلعبون لعبة وينضم الصغار أيضا و انصح عن تجربة بلعبة السلم والثعبان.