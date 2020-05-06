نصائح لتنظيف البشرة في رمضان

من منا لا تريد الحصول على بشرة مشرقة نضرة، وخصوصًا في شهر رمضان الفضيل، حيث تعتبر فترة الصيام طويلة، وقد تتعرض البشرة للجفاف والإرهاق. لهذا نقدم لكِ بعض الطرق الصحية لغسل الوجه وترطيب البشرة.

إزالة المكياج قبل غسل البشرة

يجب تنظيف البشرة يوميًا، فهذه الخطوة ضرورية جدًا لإزالة الأوساخ، سواء كانت ناتجة عن بقايا المكياج، أو إفرازات الزيوت من البشرة، كما أنها تساعد على منحكِ بشرة نضرة ومشرقة طوال الوقت.

ومن الضروري أيضًا غسل البشرة مرّتين في اليوم، عند الصباح وعند المساء، وذلك للتخلّص من كل الأوساخ العالقة، وتنظيف مسامات الوجه من العمق.

غسل اليدين قبل تنظيف البشرة

يجب غسل اليدين جيدًا قبل تنظيف البشرة، وقبل وضعهما على وجهك، لتتفادي انتقال الغبار والبكتيريا العالقة على يديك إلى مسام الوجه وسدّها، وحتى لا يحفّز ظهور الحبوب والبثور عليها.

غسل الوجه بماء فاتر بعد تنظيف البشرة

عند غسل بشرتكِ، اختاري الماء الفاتر؛ فاللجوء إلى ماء ساخن للغاية يجرّد البشرة من الزيوت الطبيعيّة، كما يؤدّي إلى تحسس وتهيّج البشرة، بالإضافة إلى ظهور حب الشباب والبثور.

تجفيف البشرة عن طريق التربيت

بعد غسل البشرة، احرصي على اللجوء إلى منشفة نظيفة وتجفيف وجهكِ عن طريق التربيت. فتجفيف البشرة بطريقة غير لطيفة قد يؤثّر سلبًا على البشرة؛ إذ قد يزيد من الجفاف، وقد يؤدّي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

ترطيب البشرة بعد تنظيف الوجه

من الضروري جدًا اللجوء إلى كريم مرطب بعد تنظيف البشرة؛ وذلك للمحافظة على رطوبتها، وضمان عدم جفافها.

قومي بتقشير البشرة

امزجي ملعقة من العسل مع ملعقة من الحليب البودرة، ووزّعي المزيج على وجهك ورقبتك بحركات دائرية، ثمّ اشطفيه بالماء الفاتر، بللي قطنة بماء الورد، وامسحي بها وجهك وجففيه.

اعملي حمام بخار

يساعد حمام البخار على تخليص البشرة من الدهون وتفتيح مسام البشرة. قومي بإحضار قدر بها ماء مغلي، وقربي وجهك إلى البخار المتصاعد، مع إضافة عطر اللافندر أو البابونج أو ماء الورد، واستمري في هذا الأمر من 5 إلى 10 دقائق، بعدها قومي بمسح وجهك باستخدام قطنة، مع الضغط الخفيف على مناطق وجود الدهون والرؤوس السوداء. وفي النهاية استخدمي مكعبات الثلج لقبض مسام البشرة، ثمّ امسحي وجهك بقطنة مبللة بماء الورد؛ لتهدئة وترطيب البشرة.

ماسك للوجه من الأفوكادو والعسل

الأفوكادو غني بمجموعة كبيرة من الزيوت النباتية التي تمنع جفاف البشرة الحساسة، وذلك نظرًا لاحتوائه على زيوت صحية مفيدة، والكاروتينات المضادة للأكسدة. لا تترددي في صنع ماسك الأفوكادو بالعسل، واستخدميه على بشرتكِ الحساسة مرتين في الأسبوع. ابدئي في تحضير الماسك؛ من خلال هرس ثمرة الأفوكادو جيدًا في إناء نظيف، ثم أضيفي له ربع كوب من العسل، وامزجي المكونات جيدًا، ثم طبّقي الماسك على بشرتك الحساسة، واتركيه لمدة ثلث ساعة، بعدها اغسلي وجهكِ وجففيه بمنشفة مبللة بالماء البارد.