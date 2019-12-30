نصائح لتحصل على منزل اكثر دفئ في الشتاء

إذا كنتْ من محبي فصل الشتاء أو من كارهيه، ممن يقول إن لفصل الصيف حلول كثيرة في حال الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، ولكن فصل الشتاء إذا كان البرد قارسًا من الصعب الشعور بالتدفئة، كنت من هذا أو من ذاك فلا يمكن أن نختلف على أن الكل يريد أن يشعر بالتدفئة ليكون نشيطًا ويستطيع القيام بجميع الأعمال الموكلة إليه؛ خاصًة أن الشتاء يحث على الكسل، ولذلك نعرض لكم في هذا المقال الذي أوردته صفحة ترندات أبسط الطرق لجعل المنزل أكثر تدفئة في فصل الشتاء.

زجاجات المياه الساخن:

أكثر أعضاء في الجسم يشعر فيها الانسان بالبرودة، هما يديه وقدميه، ويمكنك التخلص من هذا الشعور عن طريق ملء زجاجة بمياه ساخن ووضعها أسفل البطانية، وحينها ستشعر بالدفء.

عدم إغلاق باب الفرن:

عندما تطهين الطعام في الفرن وتنتهين منه اتركيه مفتوحًا بعد إغلاق النار، وهذا بدوره سيساعد على تسخين الجو وتدفق الحرارة، وبالتالي الحصول على منزل أكثر تدفئة، واحرصِ في هذه الحالة على إغلاق المطبخ جيدًا، حتى لا يتعرض أطفالك للأذى.

تثبيت رف فوق المدفأة الكهربائية:

وضع رف أعلى المدفأة يعمل على احتجاز الهواء الساخن، والحفاظ عليه من التطاير سريعًا، مع الحرص على أن تكون المادة المصنوع منها الرف تحتمل الحرارة وتصلح لهذا الاستخدام.

أوراق التغليف ذات الفقاعات الهوائية:

يمكنك استخدام أوراق التغليف في تغطية النوافذ أو سد أي مكان يمكن أن يتسرب منه الهواء البارد داخل منزلك.

عدم غلق الباب عند الاستحمام:

عدم غلق الباب عند الاستحمام يسمح للأبخرة بالتسرب إلى بقية المنزل، ومن ثم يعمل على تدفئته وسخونته.

تشغيل مروحة السقف:

تشغيل مروحة السقف في اتجاه عقارب الساعة بسرعة منخفضة يساعد على نشر الهواء الدافئ في المنزل، وإذا كنت تتساءل الآن كيف تدور المروحة عكس اتجاهها! فيمكن للكهربائي أن ينفذ لك هذه الفكرة.

تشغيل إضاءة هادئة:

تعمل الإضاءة الهادئة على إضفاء بعض الدفء على منزلك، وكذلك اشعال الشموع، ولكن احرص عند استخدام الشموع خاصًة مع وجود أطفال في المنزل.

تناول البهارات الحارة:

تعمل البهارات الحارة في الطعام على توليد التدفئة؛ لذلك إذا كنت تريد أن تشعر بالدفء تناول الطعام الحار.

شرب المياه:

عدم الحرص على شرب المياه في فصل الشتاء يجعل نشاط الجسم الداخلي في أقل مستوياته؛ الأمر الذي يتسبب في الشعور بالبرد.

استخدام الفحم والحطب:

يعد استخدام الفحم والحطب في التدفئة من الوسائل الشائعة في الكثير من المنازل والمحلات أيضًا، ولكن عليك معرفة أنه ينتج عن استخدامهما غاز سام لا لون له ولا رائحة، وهو أول أكسيد الكربون، فمن الأفضل ترك هذه الوسيلة حتى النهاية في حال عدم توافر أي طرق أخرى.