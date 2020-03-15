نصائح لتجنب الإفلاس أثناء السفر

المستقلة /حددت شركة «ويغو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، مجموعة من النصائح والإرشادات تساعد على حصر النفقات أثناء السفر، تجنباً للإفلاس خلال الرحلة:

وفي ما يلي أبرز تلك النصائح:

1- التحضير للرحلة

لدى التحضير للرحلة عليك احتساب التكاليف الثابتة، مثل تذكرة الطائرة والفندق والأكل والتنقلات، واختيار ما يناسبك من دون مبالغة. فإذا كانت الكلفة تتفوّق على الميزانية المرصودة يفضل أن تسافر بالدرجة الاقتصادية بدلاً من الأولى وأن تختار فندقاً أقل كلفة، أو حتى أن تغيّر وجهة سفرك.

كما ينبغي أن تحاول رصد ميزانية تقريبية لكل يوم من أيام الرحلة وفقاً للبرنامج المقترح، وحاول ألاّ تتخطاها إلا في الحالات الاستثنائية. ويجب أيضاً أن تضع جانباً مبلغاً نقدياً وبطاقة ائتمان للحالات القصوى (أزمة صحية طارئة، كلفة إضافية غير متوقعة).

2- عند الوصول

لدى وصولك إلى وجهة سفرك، سدّد المبالغ المتوجبة عليك فوراً دون تأجيل التي تشمل كلفة الإقامة في الفندق، حجز القطارات، تذاكر الدخول إلى الأماكن السياحية والعروض الفنية والرياضية، أي كل ما لم تتمكن من حجزه سلفاً قبل الرحلة من خلال مكتب السفر أو عبر الإنترنت.

3- خلال الرحلة

يجب عليك تفقد محفظة نقودك باستمرار، خصوصاً في الأماكن المكتظة، كما لا ينبغي أن تترك حقيبتك على المقعد في المطعم من دون مراقبة إذ تكثر حالات السرقة في الأماكن السياحية حتى في أكثر الدول تقدماً.

ولدى شعورك بأن الوضع المالي بدأ يهتز تنقل بوسائل النقل المشترك واترك خيار استئجار سيارة أو استخدام سيارة أجرة للحالات الضرورية فقط. وتجنب الأكل في المطاعم الفاخرة واستبدلها بالأكشاك أو الوجبات السريعة.