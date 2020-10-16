نصائح طبية لتجنب نزلات البرد في الشتاء

المستقلة …. تستقبل العديد من دول العالم فصل الشتاء لهذا العام وعادة ما يصحب فصل الشتاء العديد من الامراض المعدية و انواع مختلفة من الانفلونزا ولعل اشهر تلك الامراض هو التعرض لنزلات البرد.

ومع اقتراب موسم الشتاء أكثر فأكثر يحرص أغلب الاشخاص حول العالم لتجنب الإصابة بنزلات البرد او الزكام او اية اعراض اخرى تؤدي الى نكسة في صحتهم.

فيما يخص الإصابة بنزلات البرد فهي تعتبر الأكثر شيوعاً في فصل الشتاء ولمعالجتها و تجنب الإصابة بها ينصح بإتباع مجموعة من الخطوات.

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وبحسب بعض الأطباء فإنه لا يوجد علاج محدد لنزلات البرد الشائعة او علاج البرد، ولكن ينصح بالتالي:

شرب الكثير من السوائل لمنع جفاف الجسم. وذلك لمنع حدوث تلوث إضافي في جسمكم.

تجنب المشروبات مثل القهوة, الشاي والمشروبات الخفيفة التي تحتوي على الكافيين. فأنها تمتص السوائل من جسمكم.

أما بالنسبة للأكل، تصرفوا بحسب الشهية. إذا كنتم غير جائعين بشكل خاص، حاولوا أكل الأطعمة البسيطة مثل الأرز الأبيض أو الحساء.

يمكن علاج البرد بتناول حساء الدجاج فهو طعام جيد عند التعامل مع نزلة البرد. بالإضافة إلى ذلك، فان بخار الحساء يساعد على فتح ممرات التنفس المسدودة.

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كما يمكنك معالجة البرد بتناول حساء الدجاج فهو طعام جيد عند التعامل مع نزلة البرد. بالإضافة إلى ذلك، فان بخار الحساء يساعد على فتح ممرات التنفس المسدودة.

جذور الزنجبيل تساعد كثير من الناس لتهدئة اضطرابات المعدة. مشروب ساخن مع القليل من الكحول يمكن أن يساعدكم على النوم، لكن يجب الحذر من شرب الكحول إذا كنتم تأخذون أدوية أخرى ضد أعراض نزلة البرد.