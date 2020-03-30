نصائح خاصة لمرضى السكري للوقاية من كورونا

المستقلة /ينتمي مرضى السكري إلى الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا في حال انتقال العدوى إليهم، بسبب ضعف المناعة التي يسببها السكري. وينتمي إلى هذه الفئة أيضاً: مرضى ارتفاع ضغط الدم، والقلب. وتنصح التوصيات الصحية مرضى السكري بالتالي خلال فترة العزل والقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد:

* قياس السكر بانتظام مرة على الأقل في اليوم، وتدوين نتائج القياس لمراقبة الحالة.

* اتباع التوصيات الوقائية من فيروس كورونا بدقة، مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كاملة، واستخدام الكحول المطهّر في حالة عدم وجود فرصة لغسل اليدين، وقبل لمس الوجه أو تناول طعام.

* التمسّك بالتغذية الصحية، وأكل الخضروات والبقول، الأطعمة الصحية الأخرى كالفواكه والمكسرات مع مراقبة كمية وحجم الوجبات.

* على من تم تشخيص حالة “ما قبل السكري” لديهم مراقبة كمية ونوعية الأطعمة التي يتناولونها يومياً لضمان عدم ارتفاع السكر بالدم خلال فترة العزل.

* من الضروري الحذر من ارتفاع نسبة السكر بالدم، لأن هذا الارتفاع يجعل الجسم قابلاً للالتقاط العدوى الالتهابية، مثل الفيروسات والجراثيم. ويتطّلب ذلك تناول الأدوية اللازمة لضبط نسبة السكر حسب إرشادات الطبيب.

* ممارسة التمارين الرياضية بالبيت، ومراقبة العلامات التي تعني ارتفاع نسبة السكر أكثر من أي وقت آخر