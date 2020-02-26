نصائح جمالية للمرأة بعد سن الـ40

المستقلة /المرأة بعد الأربعين تحتاج إلى التركيز على بعض الأمور لزيادة تأنقها منها الاهتمام بصحتها وجمالها بشكل خاص، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، وروتين يومي للعناية بمظهرها الخارجي، لذلك خبيرة التجميل منى اليماني تستعرض لك نصائح لزيادة جمال المرأة، والحفاظ على صحتها بعد الأربعين.

المرأة بعد الأربعين تحتاج إلى التركيز على بعض الأمور لزيادة تأنقها منها الاهتمام بصحتها وجمالها بشكل خاص، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، وروتين يومي للعناية بمظهرها الخارجي، لذلك خبيرة التجميل منى اليماني تستعرض لك نصائح لزيادة جمال المرأة، والحفاظ على صحتها بعد الأربعين بحسب (مجلة سيدتي).

1 – إذ كنتِ تعانين من الخطوط الرفيعة والتجاعيد عليكِ التخلص منها عن طريق الخضوع لجلسات ليزر، أو حقن الفيلر والبوتوكس.

2 – لزيادة إنتاج الكولاجين في البشرة، والحصول على بشرة ناعمة وصحية، احرصِي على الخضوع لتقنية العلاج بالبلازما، عن طريق سحب كمية مناسبة من الدم الخاص بكِ، وبعد ذلك يعالج هذا الدم باستخدام أجهزة خاصة، يتم فيها فصل البلازما عن الدم، وتتميز بلازما الدم باحتوائها على نسبة عالية من الخلايا الجذعية المسؤولة على تجديد خلايا البشرة وزيادة إنتاج الكولاجين.

ترطيب البشرة

3 – الاهتمام بترطيب البشرة، واختيار كريم مناسب لكل نوع بشرة، فعلى سبيل المثال، إذ كنتِ من ذوات البشرة الدهنية، يجب اختيار كريم مرطب مخصص لها، وخالٍ من الزيوت.

4 – اتباع روتين يومي، ففي الصباح اغسلي بشرتك جيداً بالغسول المناسب لها، ثم وضع التونر (سائل خفيف يعمل على قبض المسام الواسعة، وحماية البشرة من عوامل الجو الخارجية) وبعد ذلك بـ10 دقائق ضعي الكريم المرطب، وكريم العيون، ثم ضعي واقي الشمس، وفي المساء كرري ذلك مع الاستغناء عن واقي الشمس.

مساج للبشرة

5 – احرصِي على عمل مساج للبشرة والجسم بشكل يومي، لتقوية عضلات الوجه، وشد الجلد، والتقليل من ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد. وإزالة بقايا الخلايا الميتة.

6 – اهتمِي بالإكثار من شرب الماء، واحرصي على شرب الديتوكس مرتين في الأسبوع، للتخلص من سموم البشرة. النوم الكافي

7 – احرصِي على أخذ قسط كافٍ من النوم، إذ تعتبر قلة النوم من الأسباب التي تؤدي لظهور التجاعيد، ويفضل ألا تقل عدد ساعات اليوم عن 8 ساعات، وتغير ملاءة السرير كل يومين.

8 – يفضل عمل تقشير عميق للبشرة مرة واحدة في الشهر، واستخدام مقشر البشرة السطحي مرتين في الأسبوع، مع الحرص على عمل مسكات مناسبة لنوع البشرة.

السيروم والماكياج

9 – يفضل وضع السيروم قبل وضع المكياج وقبل الخلود للنوم، واستخدام زيت النيم لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، ووضع فيتامين c وفيتامين E، مرتين في الأسبوع قبل النوم.

10 – استخدمي الماء الفاتر عند غسل البشرة، ثم الماء البارد، لتنظيف البشرة ومنع الترهلات، وحمايتها من الجفاف.

نصائح النظام الغذائي الصحي

1 – الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي، والمشي نصف ساعة على الأقل يومياً، للتخلص من سموم الجسم، والتمتع بالصحة والرشاقة.

2 – تجنب تناول الأطعمة الدسمة وتقليل تناول اللحوم الحمراء، وتناول الخضراوات والأسماك وخاصة المشوية.

3 – يفضل تناول وجبات صغيرة في أوقات متفاوتة، وتناول 6 وجبات خفيفة على مدار اليوم، مع الحرص على اختيار الأطعمة الصحية المفيدة، والتقليل من الدهون الحيوانية والنباتية والألبان كاملة الدسم.

4 – احرصِي على تناول وجبة الإفطار قبل الساعة العاشرة صباحاً، وأن يكون آخر موعد لتناول الطعام في الساعة التاسعة مساءً، وتجنب تناول الطعام والنوم مباشرة، وعدم تناول شيء قبل النوم بـ3 ساعات.

5 – للحفاظ على صحة العظام، يجب الحصول على الكالسيوم والفيتامين “D” بشكل يومي، والابتعاد عن التدخين، مع محاولة الحفاظ على بيئة صحية.

6 – الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، والسكريات، ويفضل شرب العصائر الطبيعية دون إضافة سكر.

7 – حاولِي التقليل من السكر والملح قدر الإمكان، للوقاية من الأمراض.

8 – الحرص على عمل فحوصات شاملة كل ستة أشهر، وزيارة الطبيب عند الشعور بأعراض مستمرة لفترة طويلة