نصائح جمالية لتجنب الشيخوخة المبكرة

مع تفشي جائحة كورونا حول العالم، حذر الخبراء من أن الفئة الأكثر تعرضا للخطر والضرر هي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكامنة، ولكن تعرضت أيضا أعداد كبيرة من الفئات الأصغر سنًا لمضاعفات شديدة وصلت في بعض الحالات إلى الوفاة.

وفي هذا السياق، ينشر موقع “WebMD” الطبي الأميركي تقريرًا حول العلامات الواجب ملاحظتها وطرق تلافيها للحفاظ على صحة جيدة وتجنب الشيخوخة المبكرة.

1- تباطؤ سرعة المشي

إذا تباطأت وتيرة المشي في سن الأربعينيات، فربما تكون علامة على التقدم في العمر بشكل أسرع من المعتاد. يعد المشي من أسهل وأفضل التمارين التي يمكن القيام بها.

ولبدء برنامج رياضي للمشي، يمكن البدء بخمس دقائق يوميًا ويتم زيادة الحصة التدريبية تدريجيا حتى تصل إلى 30 دقيقة خمس مرات أسبوعيا، مع مراعاة أن يتم المشي بسرعة 100 خطوة في الدقيقة.

ولكن يمكن حساب هذه السرعة دون الحاجة إلى ساعات أو هواتف ذكية، يتم احتساب عدد الخطوات لمدة 10 ثوان مضروبة في رقم 6.

2-بقع الشمس:

تظهر بقع الشمس البنية في الغالب على الوجه واليدين والذراعين، وتنتشر بشكل خاص في سن الخمسين.

ويمكن علاجها أو التقليل منها عن طريق استخدام واق من الشمس مع تجنب التواجد في مناطق مكشوفة ما بين الساعة 10 صباحًا و 2 ظهرًا، لكن يجب مراجعة طبيب إذا كان:

• لونها أسود بدلا من البني

• أشكالها تتغير

• تنزف

• خشنة الحواف

3-مشاكل الذاكرة

تزامن التغييرات الطفيفة في الذاكرة مع الشيخوخة ويمكن أن تبدأ في وقت مبكر من الأربعينيات. ربما يستغرق الأمر وقتًا أطول لتذكر الأسماء أو الحقائق. لكن معظم حالات الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى لا تحدث إلا بعد سن 65 عامًا. ولا يعد الخرف جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة. وللمساعدة في الحفاظ على ذهن حاد ينبغي:

• تناول طعام صحي

• الحفاظ على النشاط الاجتماعي

• ممارسة الرياضة

4-الم المفاصل:

لا يصاب كل كبار السن بتيبس المفاصل، لكن تزداد احتمالات الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.

وتظهر الأعراض عادة بين الرجال بعد سن 45، وبين النساء بعد سن 55. يمكن إبطاء ظهور هشاشة العظام عن طريق ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة واحدة أسبوعيًا.

5-تنتج البشرة زيتًا أقل مع التقدم في العمر. وتصبح البشرة جافة بعد سن 40 عامًا. ولكن يمكن أن يكون الجفاف ناتجًا عن:

• الاستحمام بالماء الساخن.

• عدم تنظيف وترطيب البشرة.

• عدم شرب الكثير من السوائل.

ولكن إذا كانت البشرة جافة بعد مراعاة هذه النصائح وإذا كانت مصابة بالحكة، فيجب استشارة طبيب أمراض جلدية