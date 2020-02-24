نصائح أساسية لاختيار المرحاض في مشروع الهندسة المعمارية

المستقلة… م. حنان الفلوجي / قد لا نعطيهم الأهمية التي يستحقونها ، لكن المراحيض أساسية لحياتنا اليومية وصحتنا. هناك “قاعدتان ذهبيتان” توضحان فائدتهما: إنهما “يفصلاننا” على الفور عن نفاياتنا ، وينقلانهما للعلاج ، ويمنعانهما من تلويث البيئة أو إصابة الناس بالمرض.

بالإضافة إلى كونه مكانًا جيدًا للتفكير في الأفكار الجديدة ، وتصفح Instagram ، والإجابة على رسائل البريد الإلكتروني ، يساعدنا المرحاض في الحفاظ على صحتنا ، وهي سمة نعتبرها أمراً مفروغاً منه حتى نفقد الوصول إليها.

على الرغم من أن المراحيض لم تتغير كثيراً في العقود الأخيرة ، إلا أنه من الواضح أنها اعتمدت عددًا من التقنيات الجديدة. بالإضافة إلى التحسينات التي طرأت على الراحة والجمالية ، هناك بالفعل خيارات في السوق ، خاصة تلك التي صنعتها العلامات التجارية اليابانية ، والتي تشمل الموسيقى وإضاءة LED وتدفئة المقاعد ونفاثات المياه. هناك أيضًا تجارب مستمرة مع مراحيض تتصل بالإنترنت ، وتستخدم أجهزة استشعار وذكاء اصطناعي للكشف عن العلامات الأولى للمرض ومساعدة الناس على التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري.

الاستدامة هي قضية لا مفر منها في كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا ، بما في ذلك في الحمام. تستخدم كل دورة على المرحاض التقليدي حوالي 16 لترا من مياه الشرب ، أي ما يعادل حوالي 30 ٪ من إجمالي المياه المستخدمة في المنزل. لهذا السبب ، سعت الصناعة إلى تحسين كفاءة هذه الأجهزة الحيوية داخل منازلنا. هناك بالفعل العديد من النماذج التي تسعى إلى زيادة كفاءتها التشغيلية ، وتوفير أقصى قدر من النظافة مع الحد الأدنى من استخدام المياه.

هناك 3 أنواع رئيسية من المراحيض في السوق:

Flush Valve – الأكثر شعبية وأرخص ، ولكن أيضًا الذي يستهلك أكبر قدر من الماء لكل تدفق ، باستخدام أقصى ضغط وحجم الماء. نظرًا لأن نظام التصريف مثبت داخل الحائط ، فإن هذه الطرز تشغل مساحة أقل ، وهو ما يمكن اعتباره مهمًا في تصميم الحمامات الصغيرة.

إغلاق مزدوج – يتميز بتركيب أبسط واستهلاك أقل للماء. يحتوي الصندوق المغلق على خزان يوزع كمية أقل من الماء لكل تدفق.

نظام الضغط المساعد – نظام أغلى ثمناً يصدر القليل من الماء في كل تدفق. يستنشق نظام الضغط السوائل والنفايات ويوزعها على المجاري.

بالإضافة إلى هذا الاعتبار الأول الأساسي ، هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب أن تحدد المرحاض الذي يناسب احتياجاتك. لقد اخترنا بعض أدناه:

المقاومة والمتانة: يعتبر المرحاض عملية شراء مهمة لأنه قد لا يكون قابلاً للإصلاح أو الاستبدال بسهولة. وبالتالي ، يجب تصنيعها بمواد عالية المقاومة لضمان دورة حياة طويلة. في هذه الحالة ، من الأفضل إعطاء الأولوية للجودة قبل أي متغير آخر ، لذلك سوف يستمر المنتج لفترة أطول دون مشاكل. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم تحديد الضمانات والشهادات المدرجة في المنتج والنظر فيها.

التشطيبات: بناءً على نمط الحمام الذي سيتم فيه تثبيت المرحاض ، من الممكن اختيار التشطيبات غير اللامعة أو الساتان. اتجاهات مثل بساطتها الهيكلية تجعل مظهر المرحاض أكثر أهمية لأنه المنتج نفسه هو الذي يزين المساحة.

الألوان: على الرغم من أن اللون الأبيض هو اللون الأكثر شيوعًا ، إلا أن هناك مراحيض في مجموعة متنوعة من الألوان والنغمات والتركيبات ، والتي يمكن أن تعمل بشكل جيد إذا تم دمجها بشكل صحيح مع بقية التصميم الداخلي للمساحة.

الأبعاد: يعتمد ارتفاع وعرض المرحاض على المستخدم. يوصى بالتفكير في طول يبلغ 70 سم على الأقل وارتفاعه حوالي 40 سم ، مما يضمن راحة أكبر عند استخدامه. من الناحية المثالية ، يجب أن تترك مساحة لا تقل عن 60 سنتيمترًا أمام المرحاض وأن تفكر ، إن أمكن ، في الأبعاد والملحقات للسماح بالاستخدام الشامل.

كفاءة المنتج وفوائده الإضافية: هناك العديد من الخيارات في السوق اليوم بحيث يمكن أن يستغرق قرار الشراء وقتًا طويلاً إذا لم نتمكن من إيجاد فرق واضح بين منتج وآخر. لذلك ، من المهم أن يتأثر القرار النهائي بالقيم الإجمالية لكل مرحاض: كم غراما من التصريف الصلب يمكن أن يخليها؟ ما نوع المحرك الهيدروليكي الذي يتم تضمينه لدفع المياه؟ كيف يتم تنظيف المرحاض داخليًا في كل تدفق للحد من الجراثيم والبكتيريا؟ كم من الوقت يستغرق لتنظيف؟ 2.5 ثانية ، على سبيل المثال، رقم جيد .

نلاحظ أن اختيار المرحاض هو قرار يجب اتخاذه بعناية ، والنظر في جوانب مثل جودة المواد ، وموثوقية العلامة التجارية ، والتكنولوجيا المدمجة ، وتوفير المياه ، وبالطبع ، التصميم والجماليات . من الأهمية بمكان أن يتطابق أسلوبك مع تصميم بقية الغرفة ، وحتى الأجزاء الصحية الأخرى وملحقاتها.