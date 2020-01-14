نشوى مصطفى تؤدى مناسك العمرة وتدعو بالرحمة لهؤلاء الفنانين

المستقلة/ منى شعلان/ تشارك الفنانة المصرية نشوى مصطفى ، حاليا ، فى العرض المسرحي “عطل فني” ، ضمن فاعليات موسم الرياض الترفيهي منذ 8 يناير على مسرح بكر الشدي، البوليفارد.

وأدت نشوى مصطفى ، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية ، وحرصت على الدعاء لعدد من الفنانين الراحلين ، ونشرت صورا من الحرم المكى، تتضمن أسماء اللذين خصتهم بالدعاء ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

والفنانين هم هيثم أحمد زكي، وأحمد زكي، ومحمود عبدالعزيز، ونور الشريف، والمخرج محسن حلمي، وسناء يونس، وسعاد نصر، وعزت أبو عوف، وطلعت زكريا، وممدوح عبدالعليم، والمنتج الفني أحمد السيد، ووالد إيهاب توفيق، وسعاد حسني، وفايزة كمال، وفاروق الفيشاوي، ومحمود الجندي، وسامي العدل.

وعلقت الفنانة نشوى مصطفى على الصور قائلة : “ألف رحمة ونور، عملت العمرة ودعيت للأحباب، ألف رحمة ونور”.

ويذكر أن مسرحية “عطل فني” بطولة هشام ماجد، شيكو، أكرم حسني، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.