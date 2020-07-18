نشوب حريق في مخيم للنازحين في دهوك

(المستقلة)..اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن اندلاع حريق في احدى مخيماتها للنازحين في محافظة دهوك مما ادى الى احتراق عشرة كرفانات للنازحين دون وقوع خسائر بشرية .

وقال مسؤول فرع الوزارة في محافظة دهوك اسكندر محمد امين ان ” حريقا اندلع في مخيم قاديا وسط المحافظة دون وقوع اية اصابات بشرية ” ، مبينا ان الحريق ادى الى وقوع اضرار مادية هي احتراق ستة كرفان للنازحين بالكامل فضلا عن تضرر اربعة كرفانات لا يصلح السكن فيها .

وعزا محمد امين اسباب الحادث الى تماس كهربائي ، مشيرا الى ان سيارات الاطفاء حال وصولها المخيم سيطرت على النار وتم اخمادها .

وأشار الى ان وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو اوعزت بتعويض الاسر المتضررة جراء الحادث بالسرعة الممكنة ، لافتا الى ان كادر فرع الوزارة هرع حال وقوع الحادث للمشاركة في اخلاء العوائل من موقع الحدث ورفع الانقاض ليتم تجهيز المخيم بالكرفانات عوضا عن الكرفانات التي نشبت فيها الحريق وبالتنسيق مع محافظة دهوك وبعض المنظمات الإنسانية.

وذكر ان فريق الوزارة الميداني وزع مساعدات تضمنت سلات منزلية وسلات غذائية وسلات ملابس وسلات صحية بعد الحادث بين العوائل المتضررة .