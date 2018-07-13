نشطاء في البصرة يدعون لمواصلة التظاهرات بسلمية والحفاظ على الاملاك العامة

(المستقلة)/نريمان المالكي/ .. تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في محافظة البصرة مع شدة لهيب حر فصل الصيف، احتجاجاً على تردي الخدمات وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية وارتفاع نسبة ملوحة المياه وتفاقم البطالة مع ازدياد معدل الصادرات النفطية منها .

ورغم ان المحافظة تشهد منذ سنوات ترديا في تلك الخدمات الا ان موسم الصيف فيها اصبح سمة تلك التظاهرات الحاشدة الليلية والنهارية اضافة الى قطع للطرق من قبل المتظاهرين ،الا ان الحكومة المحلية والاتحادية تقف شبه العاجزة عن تخفيف معاناة الاهالي رغم كل الوعود التي قطعتها منذ سنوات.

فيما وجه عدد من النشطاء نداء عبر صفحات التواصل الاجتماعي الى قادة التظاهرات والمشاركين فيها بضرورة سلمية التظاهرات .

وقال الناشط احمد مزيد لـ( المستقلة) انه دعا عبر نداء اطلقه الى الاستمرار بسلمية التظاهرات” وعلى الجميع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ومنع تخريب الشوارع بحرق الإطارات فأنها تصرفات مرفوضة “.

واضاف ” نداءنا موجه الى كافة الاخوة الافاضل شيوخ ووجهاء العشائر الاصلاء والناشطين الغيارى وجميع المتظاهرين الأبطال من شباب البصرة المطالبين بالحقوق المشروعة من خلال سلمية التظاهرات ومنع التصرفات غير الصحيحة من تخريب الممتلكات العامة والخاصة وتخريب الشوارع والأرصفة بحرق الإطارات وغيرها فان هكذا تصرفات تسيئ للتظاهرات السلمية وبالتالي تكون غير حضارية فيرجى من الجميع منع هكذا تصرفات خدمتا للصالح العام ” .

وتشهد محافظة البصرة منذ ايام تظاهرات واحتجاجات عديدة تطالب بتوفير فرص العمل،بالإضافة الى انهاء سوء الخدمات التي تعاني منها المحافظة. ما ارغم الحكومة الاتحادية على ارسال وفد عالي المستوى من اجل التفاوض مع مع الحكومة المحلية وممثلي الاحتجاجات من اجل تحقيق مطالبهم .

الى ذلك بين احد المحتجين واسمه علي سلمان 20 عاما لـ(المستقلة) ان احتجاجاتهم “حتى منتصف هذه الليلة على الطريق الرئيس المعروف بشارع بغداد ” مشيرا الى ان ” الاجهزة الامنية لم تحتك بالمتظاهرين ” .

وأكد سلمان ان ” وفدا امنيا من مكتب المحافظ وعدهم بوجود وفد وزراي جاء من اجل تحقيق كطالبهم في توفير فرص العمل ” منوها الى ان الوفد طالبهم بالرجوع للمنازل مساء امس.

فيما دون ناشطون في التظاهرات الى ضرورة “ضبط النفس والتعامل مع القوات الامنية بالحس الوطني والاخوي ”

وقال الناشط حيدر الجزائري في مدونة له ان ” شرارة الانتفاضة التي اندلعت بعد استشهاد البطل سعد المنصوري تعم ارجاء البصرة المظلومة الامر الذي اجبر الحكومة العراقية على الرضوخ للمطالب الشعبية العادلة ” ،مشددا على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم حرق الاطارات “.

واوضح بالقول “اننا في هذه اللحظات التأريخية الحاسمة ومن اجل الحفاظ على المنجز المتحقق وعلى خيار التظاهرات وسمعة المتظاهرين “.

واكد الجزائري ضرورة”تنفيذ المطالب التي لم ولن يتنازل عنها المنتفضون والمتعينه بتخليص مياه البصرة من الملوحة وانشاء السد على شط العرب وحل أزمة الكهرباء وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين ومحاكمة قاتل الشهيد سعد المنصوري واطلاق اموال ومستحقات البصرة من البترو دولار وبأثر رجعي وانهاء هيمنة الاحزاب على مفاصل الدولة “.

فيما بين احد المتظاهرين ويدعى عقيل الحلفي من ناحية الامام الصادق 100 كم شمال محافظة البصرة لـ(المستقلة) ان ” الاعتصامات مازالت مستمرة حتى ساعات متأخرة بعد منتصف هذه الليلة امام الحقول النفطية ”

واشار الى ان ” الاعتصامات والاحتجاجات باقية حتى تحقيق المطالب بتوفير فرص عمل لائقة لسكان المناطق النفطية شمال محافظة البصرة ” .

واضاف ان ” الاعتصامات الان في حقلي غرب الرميلة 1 و2 من قبل الشباب من اجل الوصول الى حل جذري لمشكلة البطالة ” ،منوها الى ان ” تسليم الجناة من عناصر في لواء القوة الضاربة هو من مطالبنا وتسليمهم للعدالة “.

واضاف الحلفي ” ان مناطق شمال البصرة عامة وكل القرى والمدن التابعة لها تعاني من واقع خدمي وصحي متردي خصوصا وان الامراض ازدادت بعد تشغيل تلك الحقول من قبل الشركات الاجنبية “.

وأكد عدم وجود اي استجابة من قبل المسؤولين قبل تلك الاحتجاجات وبعدها “. مبينا ان هناك ” تعاون كبير بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين “.

وتشهد مناطق مختلفة من البصرة منذ أيام احتجاجات شعبية غاضبة تضمنت إغلاق طرق وحرق اطارات وترديد هتافات تطالب بانصاف المحافظة، وقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد مقتل متظاهر شاب وإصابة آخرين خلال تظاهرة خرجت في منطقة باهلة القريبة من حقل غرب القرنة النفطي.