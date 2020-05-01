نشر صورة نادرة لزوجة رامز جلال

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة نادرة للممثل رامز جلال مع زوجته التي يُخفيها عن الاعلام.

وعلقت مي ساخرة، على الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”: “زوجة رامز جلال، مادري ليش أحس أنها عايشة معه ببيت رعب”.

وظهر رامز مع زوجته عام 2017 عبر السوشيال ميديا، ولم يظهر بصحبة زوجته مرة أخرى.

وكان رامز تحدث من قبل عن زواجه، خلال استضافته مع الإعلامي، شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، دون أن يكشف عن اسمها، مؤكدًا إنها من خارج الوسط الفني.

يذكر أن رامز لديه طفل يحمل اسم شقيقه الأكبر “ياسر