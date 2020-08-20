نشرها ابنهما..صورة نادرة لحسن يوسف وشمس البارودي

(المستقلة)..شارك الممثل عمر حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، جمهوره بصورة نادرة لوالديه.

ونشر عمر الصورة عبر حسابه على Facebook ظهر فيها الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي في شبابهما.

يذكر أن شمس البارودي اعتزلت الفن عام 1982، وقامت بارتداء النقاب ثم خلعته واكتفت بالحجاب.

تزوجت البارودي من حسن يوسف عام 1972، وأثمر زواجهما عن أربعة أبناء هم محمود، وعمر، وعبد الله، وناريمان.

يشار إلى أن آخر أعمال حسن يوسف مشاركته في مسلسل الضاهر الذي عرض عبر قناة الحياة من بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبد المنعم، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومن إخراج ياسر زايد.