نشرة برامج التوك شو المصرية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

كانت هناك موضوعات متنوعة لدى مقدمي برامج التوك شو الليلة الماضية، إذ قاموا بمناقشة عدة أمور من بينها ما هو متعلق بمجلس النواب وحتى إضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية. وكان أهم ما جاء بتلك البرامج على الساحة الاقتصادية المقابلة التي أجراها رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب مع أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc”.

ونفى عز العرب شائعات تورط أحد موظفي البنك في عملية اختلاس أحد العملاء بمدينة الإسكندرية. وأوضح أن المشكلة نشأت عندما تقدم أحد عملاء البنك بشكوى ضد موظف خدمة عملاء بالبنك. وقال عز العرب إن معاملات ذلك العميل مازالت مستمرة مع البنك. ونفى أيضا شائعات بأن أحد مديري فروع البنك هرب خارج البلاد بعد سرقة مبلغ كبير من ودائع العملاء في البنك.

وعلى صعيد منفصل، استعرض عز العرب تحول النظام المصرفي العالمي نحو المنصات الرقمية، وأشار إلى أن معظم البنوك في جميع أنحاء العالم تتجه نحو خفض عدد الفروع لديها والتحول إلى التكنولوجيا الرقمية بدلا من ذلك، إلا أنه أوضح أن هذا النموذج يصعب تطبيقه في مصر، نظرا لأنه يتطلب تغييرات محددة في التشريعات وفي البنية التحتية

يرجع اختيار كلية لندن لإدارة الأعمال للبنك التجاري الدولي كأحد النماذج الناجحة إلى حد كبير إلى استخدامه للبيانات في اتخاذ القرارات اليومية، وفقا لما قاله المدير الأكاديمي للقيادات المؤسسية بالكلية راندال بيترسون في اتصال هاتفي مع أسامة كمال. وأشاد بيترسون بالبنك وقيادته نظرا للخطوات الكبيرة التي قطعها في تطوير خدماته.

تحدث السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم حول العلاقات المصرية السودانية، وذلك في اتصال هاتفي مع برنامج “الحياة في مصر”، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم. وقال عبد الحليم إن السيسي والرئيس السوداني عمر البشير التقيا أكثر من 20 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

لا بديل أمام مجلس النواب سوى الموافقة على برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لأنه الأفضل المقدم حاليا، وفقا لما قاله النائب معتز محمود، في مقابلة مع دينا زهرة مقدمة برنامج “هنا العاصمة” (شاهد 3:19 دقيقة). وقال النائب أحمد السجيني إن مجلس النواب أعد تقريرا مكونا من 500 صفحة للرد على البرنامج،

وفي شأن آخر خاص بالبرلمان، يواجه عدد من النواب خطر إسقاط العضوية عنهم لتعطيلهم عمل المجلس. وقال النائب صلاح حسب الله إن لجنة القيم التابعة للبرلمان تنظر في الوقت الحالي في التقارير المقدمة ضد أربعة من النواب، وأن رئيس البرلمان علي عبد العال سيقرر في النهاية ما إذا كان سيعرض المسألة للتصويت في الجمعية العامة أم لا.

تعتزم وزارة التموين البدء في تلقي طلبات المستفيدين من الدعم بإضافة المواليد الجديدة على بطاقاتهم التموينية اعتبارا من أغسطس المقبل، على أن يتم تحديث البيانات لتنعكس على الحصص الشهرية لكل أسرة بنهاية العام الحالي، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الوزارة أحمد كمال، في اتصال هاتفي مع برنامج “هنا العاصمة”.

حققت مصر تقدما جيدا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك على الرغم من الصعوبات المصاحبة لهذه الإجراءات، وفقا لما صرح به شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، في اتصال هاتفي مع أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء دي أم سي”. وأشاد الديواني بجهود الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية وبجهود البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية، متوقعا بأن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 10٪. وأكد على أهمية زيادة التنافسية في السوق المصرية لرفع جودة السلع والخدمات المقدمة، ودعا المصريين إلى أخذ زمام المبادرة في الاستثمار في البلاد

وتحدث مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع برنامج “يحدث في مصر” حول الاكتشاف الأخير لتابوت أثري مصنوع من الجرانيت بمدينة الإسكندرية .