نشرة اخبار مصر الاقتصادية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شركة إعمار تعتزم مضاعفة استثماراتها في مصر إلى 100 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة

الرقابة المالية تنتهي من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح بإصدار السندات الخضراء والصكوك والتداول بالهامش والعقود المستقبلية “إنفستك” لإدارة الأصول تعتزم العودة إلى مصر بعد تراجع المخاطر

رئيس البنك التجاري الدولي هشام عز العرب يتحدث عن التحول نحو المنصات الرقمية واستخدام البيانات في الإدارة

صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط ترتفع بنسبة 62٪ إلى 25.4 مليار دولار خلال النصف الأول

الصين تقدم نموذجا للتحول الناجح نحو استخدام التكنولوجيا المالية

ونتابع اليوم

رفع دور الانعقاد الثالث للبرلمان الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات النائب مصطفى بكري أمس . ويسارع المجلس من أجل استكمال المناقشات حول بيان حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والموافقة عليه، بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب أن دور الانعقاد الحالي قد يمتد إلى أغسطس إذا لم يتم الانتهاء من الأجندة التشريعية بالكامل قبل نهاية الأسبوع المقبل. وكانت اللجنة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة قد انتهت من تقريرها وأوصت بالتصويت لمنح الثقة للحكومة.

أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر سوبير لال مجددا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة المصرية، خلال مقابلته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس. وأكد لال أن السياسة المالية للبنك المركزي ساعدت في احتواء التضخم، إلى جانب جهود الحكومة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية. وتلقت مصر مؤخرا الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، بعد أن حصل برنامج الإصلاح على تقييم قوي في المراجعة الثالثة التي أجراها الصندوق.

وقال لال في مقال بموقع صندوق النقد الدولي إن أهم القضايا التي تواجه مصر في السنوات القادمة تتعلق بالنمو السكاني السريع، والحاجة إلى تحديث الاقتصاد، وإيجاد أفضل السبل لضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف من خلال شبكة حديثة للأمان الاجتماعي.

توقعات مديري الصناديق تجاه نمو الاقتصاد العالمي تزداد، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. ونقلت الصحيفة عن استطلاع قام به “بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، والذي أظهر أن عدد المستجيبين الذين يتوقعون ألا تتحسن الأرباح العالمية على مدار الـ 12 شهرا المقبلة يفوق عدد من يتوقع تحسنها.

تستمر درجات الحرارة عند معدلاتها المرتفعة اليوم، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا. وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم 38 درجة مئوية.