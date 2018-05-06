نشرة اخبار مصر الاقتصادية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

مؤشر مديري المشتريات يتجاوز الـ 50 نقطة للمرة الثانية خلال 31 شهرا مسجلا 50.1 في أبريل

المونيتور: مجلس الشيوخ الأمريكي يعلق صرف 300 مليون دولار مساعدات عسكرية لمصر

كيف سيستثمر المصريون 676 مليار جنيه مع بدء البنوك رد قيمة شهادات الـ 20% اليوم؟

صندوق النقد الدولي يدعو إلى توسيع نطاق برنامج الإصلاح وتعميقه

احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى مستوى قياسي جديد مسجلا 44.03 مليار دولار في نهاية أبريل .. والمركزي يخفف قيود الاستيراد

نسبة الإشغال بالفنادق المصرية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2010 في الربع الأول من 2018

“يونيون إير جروب” تؤجل طرح أسهمها بالبورصة إلى الربع الأول من عام 2019

ونتابع اليوم

مجلس الشيوخ الأمريكي يعلق صرف 300 مليون دولار مساعدات عسكرية لمصر: قرر باتريك ليهي نائب رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي تعليق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لحين التزام القاهرة ببعض الشروط، وفق ما ذكره موقع المونيتور. وشملت تلك الشروط تقديم تعويض مادي للمواطنة الأمريكية أبريل كورلي التي كانت ضمن الفوج السياحي المكسيكي الذي تعرض لإطلاق النار بطريق الخطأ من جانب القوات المصرية في الصحراء الغربية عام 2015، حيث تعرضت كورلي لإصابات خطيرة. وطالب ليهي أيضا بإلغاء الأحكام الصادرة ضد 43 مصريا وأمريكيا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “تمويل منظمات المجتمع المدني” وإلغاء قانون الجمعيات الأهلية الصادر مؤخرا، كما طالب بإجراء تحقيق شفاف في قضية خطف وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في يناير عام 2016. وطالب ليهي أيضا بالسماح للمسؤولين الأمريكيين ولوسائل الإعلام بالوصول إلى سيناء والمناطق الأخرى التي تستخدم فيها الأسلحة الأمريكية. وذكر تقرير المونيتور أن مصر أمامها خمسة أشهر فقط حتى سبتمبر المقبل للوفاء بتلك الشروط وإلا سينتهي موعد صرف تلك المساعدات.

تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية سامح شكري الأسبوع الماضي والتي ألمح فيها إلى إمكانية تشكيل قوات عربية من دول المنطقة لتحل محل القوات الأمريكية في سوريا، وهو المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الأمر لم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا. وأضاف أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفة للجميع، ولا تتم إلا وفقا لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة.

قال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي إن الخطوة المقبلة في الإصلاحات الاقتصادية المصرية ينبغي أن تكون تحقيق المزيد من النمو الشامل. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس في المؤتمر الذي استضافته الحكومة المصرية بالاشتراك مع الصندوق. وأضاف ليبتون “لقد نجح كثير من البلدان في النجاة من المخاطر المالية المحيقة وحقق درجة من الاستقرار الاقتصادي الكلي. ولكن عددا قليلا منها هو الذي حافظ على هذا الاستقرار وواصل جهوده لاستكمال عملية تحديث تدفع النمو المستدام الشامل للجميع. ومصر أمامها الآن الفرصة لتفعل ذلك. الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق برنامج الإصلاح وتعميقه. لقد أتينا إلى القاهرة للمشاركة في حوار استشرافي حول الخطوات التالية—لنطرح سؤال عما يمكن عمله لتوفير فرص أكبر لجميع المصريين، ولا سيما ملايين الشباب من النساء والرجال الذي يتطلعون إلى بناء مستقبل أفضل”.

ويشارك اليوم أيضا في مؤتمر “النمو الشامل وخلق فرص العمل” كل من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي.

ويأتي عقد المؤتمر في حين تتواجد بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري. ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى 17 مايو الجاري، وستمهد زيارة البعثة إلى صرف الشريحة الرابعة البالغ قدرها ملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الجديدة خلال يونيو أو يوليو المقبلين.

ويلقي ليبتون غدا محاضرة بمقر الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة تحت عنوان “الاقتصاد المصري: النمو وخلق فرص العمل”. تنظم الحدث كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة لمناقشة قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفق ما ذكره أمس النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في برنامج “كل يوم” مع عمرو أديب.

أجلت المحكمة الإدارية العليا أمس السبت الطعن المقام من الحكومة وشركتي أوبر وكريم ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركتين، إلى جلسة 12 مايو الجاري. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت الشهر الماضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا. وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 15 مايو للنظر في الدعوى المرفوعة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن تجميد نشاط شركتي أوبر وكريم.

ومن أخبار العالم الجديرة بالمتابعة أيضا:

هل تظن أن لدينا أسعار فائدة مرتفعة؟ لقد وصلت إلى 40% في الأرجنتين، فقد رفعت الدولة الأمريكية الجنوبية صاحبة الأزمات الاقتصادية الشهيرة أسعار الفائدة بنسبة 6.75%، في ثالث رفع للفائدة خلال أقل من أسبوع، في محاولة يائسة بشدة لوقف انهيار سعر البيزو الأرجنتيني أمام الدولار. وتساءلت صحيفة فايننشال تايمز إذا كان ما يحدث في الأرجنتين هو حالة لدولة كانت في طليعة الأسواق الناشئة التي استفادت بشدة من سنوات تيسير السياسة النقدية الأمريكية والآن أوشك ذلك على الانتهاء، أم أنها حالة استثنائية. ودفع ذلك محرر فايننشال تايمز جون أوثرز لطرح السؤال مباشرة “هل نحن أمام أزمة أخرى بالأسواق الناشئة”؟ في حين يشير تقرير آخر بفايننشال تايمز إلى تحول صافي مشتريات الأجانب لسندات وأسهم الأسواق الناشئة إلى رقم سالب في أبريل، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016.

عقدت شركة “بيركشاير هاثاواي” التابعة للملياردير الأمريكي “وارن بافيت” جمعيتها السنوية أمس، وطمأن بافيت خلالها المساهمين بأن الشركة ستظل “المشتري المفضل” للشركات. وقدمت عدة صحف ووكالات أنباء أجنبية تغطية صحفية، ومنها رويترز (هنا وهنا وهنا) وصحيفة وول ستريت جورنال، وصحيفة نيويورك تايمز و”سي إن بي سي”. من ناحية أخرى، قال بافيت إن شركة بيركشاير تكبدت خسائر صافية خلال الربع الأول من 2018 جراء تغييرات في القواعد المحاسبية، مضيفا أن الأرباح التشغيلية ارتفعت بشكل جيد. وقال بافيت أيضا إنه أعجب ببرنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بشركة أبل بقيمة 100 مليار دولار.

جولدمان ساكس تقرر التداول على البتكوين، ليكون بذلك أول بنوك وول ستريت التي تتداول على العملة الإلكترونية، وفقا لنيويورك تايمز. ولم يحدد جولدمان ساكس بعد موعد بدء التداول، ولكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيقوم البنك باستخدام أمواله الخاصة للتداول على عقود البتكوين المستقبلية لصالح عملائه.

تنطلق اليوم الانتخابات النيابية في لبنان، والتي تعقد للمرة الأولى منذ 9 أعوام وفي الخلفية العديد من الأزمات، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، الخدمات العامة المتراجعة والمتأثرة بوجود مليون لاجئ سوري داخل لبنان، الاقتصاد المستمر في التداعي، تراكم أكوام القمامة في الشوارع، والخوف المتزايد من اشتعال حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، وفشل الطبقة السياسية في إيجاد حلول لمشكلات لبنان المزمنة.

حزب المعارضة الأكبر في تركيا يختار معلما للفيزياء لمنافسة إردوغان: قرر حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة في تركيا ترشيح معلم الفيزياء السابق ونائبه البارز بالبرلمان محرم إنجيه لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 يونيو المقبل، وفقا لرويترز. وقال إنجيه البالغ من العمر 53 عاما أمام حشد من أنصار حزبه يوم الجمعة “سأكون رئيسا للجميع، رئيسا غير متحيز، ستنتهي الأوقات المحبطة يوم 24 يونيو”.

نصيحة لرؤساء الشركات: الميكروفون دائما مفتوح، ولذلك لا داعي لغناء “were in the money” وأنت تعلن عن صفقة اندماج شركتك، مثلما فعل مايك كوب رئيس شركة جي سينسبري خلال انتظار بدء مقابلته التلفزيونية للحديث عن صفقة الاندماج مع شركة أسدا بقيمة 10 مليارات إسترليني. تذكر دائما عندما تجد أمامك كاميرا أو مايكروفون ابق عينك مفتوحة وأذنك منصتة وفمك مغلقا قبل أن تفكر مليا فيما ستقول.

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا تحت عنوان “كيف تجتاز فترة الأربعينات من عمرك”، وهو مقال مشوق، سواء كنت قد بلغت الأربعينات من عمرك أم لا.

تشير التوقعات الخاصة بالطقس إلى انخفاض درجات الحرارة مع فرص سقوط أمطار بالقاهرة، وأن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 28 درجة مئوية. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بصعيد مصر، مع هبوب الرياح والأتربة. وتوقعت الهيئة موجة من الطقس الحار خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين على أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية.