نشرة اخبار مصر الاقتصادية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

ثلاثة أسباب تجعلنا لا نتوقع تغيرا ملحوظا في أسعار الصرف خلال الـ 12 شهرا المقبلة

حصري: 17.25 جنيه سعر الدولار في موازنة 2018 /2019.. والحكومة لا تنوي تعديلها بعد ارتفاع النفط

أسبوع دبلوماسي مزدحم: وزيرا خارجية فرنسا وأوكرانيا يزوران مصر اليوم ورئيسا اليونان وقبرص غدا

خالد أبو زهرة مدير إدارة الضرائب بشركة بيبسيكو مرشح لتولي منصب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

بعد أن أصبح لدى ثلث السكان حسابات بنكية.. مصر تشهد تحسنا كبيرا في الشمول المالي منذ عام 2014

لماذا لا تريد اسرائيل الاستعانة بمصر لتصدير الغاز مثلما تفعل دول أخرى؟

التحقيق مع رئيس مدينة القاهرة الجديدة.. ومطالبات باستجواب المسؤولين علانية بشأن فيضان التجمع الخامس

أسبوع آخر من اضطراب الأحوال الجوية.. لكن ليس بقسوة الماضي

ونتابع اليوم

أسبوع عمل قصير آخر، إذ نحتفل الثلاثاء المقبل بعيد العمال، وستغلق البنوك أبوابها وتوقف سوق الأسهم تعاملاتها. ونحن بدورنا سنغيب عنكم صباح ذلك اليوم، على أن تعود إليكم نشرة إنتربرايز صباح الأربعاء.

رأس المال السوقي للبورصة المصرية يتجاوز تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه وذلك خلال جلسة الخميس الماضي. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة يوم الخميس نحو 6.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة المصرية بنهاية تعاملات الخميس بنسبة 1.33%.

حصري: خالد أبو زهرة مدير إدارة الضرائب بشركة بيبسيكو لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشح لتولي منصب نائب وزير المالية لشؤون الضرائب خلفا لعمرو المنير، وفقا لمصدرين مطلعين بوزارة المالية. وأجرت إنتربرايز اتصالا هاتفيا بأبي زهرة إلا أنه رفض التعليق، لكنه لم ينفِ ترشحه لهذا المنصب. وعمل أبو زهرة في شركة بيبسيكو منذ عام 2007، وقبل ذلك تولى منصب مدير الضرائب بشركة إرنست أند يونج على مدار أكثر من سبع سنوات، كما عمل في شركتي بي إم دبليو وجنرال موتورز. وتخرج أبو زهرة في كلية التجارة عام 1988.

يصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى القاهرة اليوم في زيارة يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الفرنسية. وقال البيان إن لودريان سيلتقي ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في مصر وسيزور موقع أشغال مترو القاهرة، والذي يعد رمز التعاون الفرنسي المصري.

وسيعقد الوزير الفرنسي مباحثات حول محاربة الإرهاب على المستوى العالمي. وستؤكد مصر وفرنسا على مواصلة تعزيز تعاونهما في مكافحة الإرهاب، لا سيما عقب المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة والذي عقد الخميس الماضي. وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه تم الاتفاق بختام المؤتمر في الإعلان النهائي على تجريم تمويل الجماعات الإرهابية والمشتبه فيها من خلال عقوبات فعالة ومتناسبة، حتى في غياب الرابط بعمل إرهابي معين.

ومن المتوقع أن تمهد زيارة لودريان الطريق للّقاء المزمع بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو المقبل. ولم يتم الإفصاح بعد عن تفاصيل زيارة ماكرون لمصر.

يستضيف مقر الجامعة العربية بالقاهرة غدا الاثنين اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا، والتي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي. ويشارك في الاجتماع كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفيديريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والتي ستوقع في القاهرة أيضا عددا من اتفاقيات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وغسان سلامة رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في مالي ودول الساحل الأفريقي. ويأتي الاجتماع في إطار التزام الأطراف المجتمعة بمواصلة التعاون والتنسيق دعما للعملية السياسية في ليبيا للوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب اتفاق الصخيرات الموقع برعاية الأمم المتحدة.

يصل إلى القاهرة اليوم وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين في زيارة تستمر حتى الغد. ومن المنتظر أن تركز محادثاته في القاهرة على التعاون في مجالي التجارة والسياحة، إذ تعد مصر سوقا ضخمة للقمح الأوكراني، كما أصبحت مصر وجهة مفضلة لمزيد من السياح الأوكرانيين في الفترة الأخيرة، ولكن ذلك قد يتغير مع عودة السياحة الروسية رسميا، إذ يعتقد خبراء سياحيون إن نسبة كبيرة من الـ 750 ألف سائح أوكراني الذين زاروا مصر العام الماضي هم في الواقع روس استخدموا رحلات الطيران الأوكراني للتحايل على حظر الطيران من بلادهم إلى مصر.

تواصل مصر مساعيها لقيادة سياسات الطاقة في منطقة شرق المتوسط مع وصول الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ونظيره اليوناني بروبوكيس بافالوبولوس إلى القاهرة غدا، حيث ستتركز محادثاتهما في القاهرة على التعاون في مجال الطاقة وسبل الحد من النفوذ التركي في المنطقة. وسيشهد الرئيسان إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين فعاليات “أسبوع إحياء الجذور” الذي يهدف للاحتفاء بالجاليات وبالثقافة المشتركة بين البلدان الثلاثة. وتقام الفعاليات في مدينتي الإسكندرية وشرم الشيخ في الفترة من 30 أبريل وحتى 6 مايو. ومن المنتظر أن يرافق الرئيس القبرصي خلال الزيارة وزير الطاقة في بلاده جورجوس لاكوتريبيس لمناقشة سبل التعاون في مجال الطاقة.

الشريك المؤسس لجوجل يثير المخاوف بشأن دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الإنسانية: في خطابه السنوي إلى مساهمي شركة ألفابيت – الشركة الأم لجوجل – أثار سيرجي برين الشريك المؤسس في الشركة المخاوف حول دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الإنسانية. ويطرح برين مجموعة من التساؤلات حول أثر هذا الأمر على عدة أمور من بينها التوظيف في مختلف القطاعات، وتساؤل آخر حول نزاهة الأمر وإمكانية تلاعبه بالبشر ومدى أمنه. يمكنك قراءة الخطاب كاملا من هنا أو متابعة تحليل لصحيفة فايننشال تايمز من هنا.

حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس حفل وضع حجر الأساس لمدينة القدية الترفيهية العملاقة، والتي ستضم مدينة للألعاب الترفيهية ومدنا للألعاب المائية ورياضات السيارات، وفقا لوكالة رويترز. وسيضم المشروع أيضا أماكن لقضاء العطلات واستضافة الفعاليات الثقافية. وقال متحدث إن من المتوقع أن يجذب منتجع القدية 1.5 مليون زائر سنويا عند افتتاح المرحلة الأولى في عام 2022. وقال الرئيس التنفيذي للقدية مايكل رينينجر إن المشروع يسعى إلى الحصول على تمويل على نطاق واسع من مصادر محلية ودولية عبر إصدار سندات واستثمارات مباشرة وأدوات أخرى تكون مكملة للإسهام الأغلب الذي سيأتي من الصندوق السيادي الرئيسي للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مصر بانعقاد القمة بين كيم جونج أون رئيس جمهورية كوريا الشمالية ومون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن النتائج التي تمخضت عنها القمة تمثل خطوة مهمة على صعيد إنهاء حالة التوتر وإحلال السلام والاستقرار وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وقالت وكالة رويترز إن الزعيمين تعهدا بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وأيضا السعي لإبرام اتفاق سلام دائم بين الكوريتين. وتأتي القمة قبل أسابيع من لقاء مزمع بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي سيكون أول اجتماع على الإطلاق بين زعيمين للبلدين في السلطة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار اضطراب الأحوال الجوية طيلة هذا الأسبوع، وقالت إنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع لدرجات الحرارة ورياح محملة بالرمال والأتربة، على أن تصل لذروتها يومي الاثنين والثلاثاء. وقالت الهيئة إن هطول الأمطار لن يكون بنفس قوته الأسبوع الماضي. وتشير التوقعات إلى أن تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 38 درجة مئوية وأن تتراوح ما بين 30 و40 في باقي أرجاء الجمهورية. ومن المتوقع أن يشهد صعيد مصر وسيناء أمطارا كثيفة يمكن أن تسبب في حدوث سيول.

وأعرب الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن تعاطفه مع الذين تضرروا جراء الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، مؤكدا على أن الدولة ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل تلك الآثار مرة أخرى.