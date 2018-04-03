نشرة اخبار برامج التوك شو في مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بالطبع كان الحديث الأبرز في برامج التوك شو أمس هو نتائج الانتخابات الرئاسية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا رئيسا لمصر حتى عام 2022.

وفي برنامج “هنا العاصمة” قالت لميس الحديدي إن “على الرغم من أن هذا وقت احتفالات…فإنه أيضا وقت المسؤولية”، مضيفة أن هذه الكتلة التي ساندت الدولة والرئيس تنتظر منه ثمار الإصلاح الاقتصادي الشاق، ومزيدا من فرص العمل والعدالة الاجتماعية، وتنمية البشر من خلال التعليم والتأمين الصحي ومنظومة نقل محترمة وآدمية، وتطبيق دولة القانون على الجميع، وتنتظر منه إصلاحا سياسيا شاملا، وفتح المناخ العام، والمزيد من الحريات وتفعيل دور الأحزاب والمجتمع الأهلي الحقوقي، والاستماع للرأي الآخر دون غضب ودون تخوين، والمزيد من السياسيين في العمل العام والمناصب التنفيذية. وأكدت لميس أن تلك الأصوات التي وضعت في الصناديق “هي تحية لكل شهيد ضحى بدمه من أجل هذا الوطن.. وإصرار منا أن نقف بجوار الدولة وجيشها الذي يواجه وشرطتها التي تحمي”.

وأشارت لميس إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة شهدت أعلى نسب من الأصوات الباطلة. واستضافت لميس عبر القمر الصناعي خبير النظم الانتخابية أكرم ألفي، والذي يعتقد أن الأصوات الباطلة التي ترتفع في الحضر هي كتلة من الطبقة الوسطى ترفض دعوات المقاطعة ولكنها تبعث برسالة سياسية. ورأى ألفي أن نسبة التصويت تقل عن انتخابات عام 2014 نظرا لضعف المنافسة، ولكن تبقى أعداد المصوتين بالخارج مرتفعة جدا (شاهد 47:38 دقيقة). وفي اتصال هاتفي مع البرنامج قال رئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين إنه يتمنى في الفترة الرئاسية الثانية أن يلتقي الرئيس مع رموز من القوى السياسية المختلفة المؤمنة بالدستور والقانون والدولة المدنية، مؤكدا أن البلاد تحتاج لرسالة طمأنة سياسيا واقتصاديا. وحول ما أثير عن عزم مجلس النواب المطالبة بإجراء تعديل وزاري في الفترة المقبلة، أوضح محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان أن إجراء التعديلات الوزارية هو اختصاص رئيس الجمهورية وفقا للدستور. وتحدثت لميس أيضا مع عضو مجلس النواب عماد جاد، الذي أعرب عن تمنيه أن يقوم الرئيس في فترته الثانية بتوفير البيئة الحاضنة لتنشيط الحياة السياسية في البلاد وتعديد الحياة الحزبية، والتخلص من “مسلسل الهجوم على الأحزاب”، كما تمنى أن تتغلب روح الموضوعية في تعامل وسائل الإعلام على “الروح التعبوية”. ومن جانبها، طالبت لميس أن ينظر الرئيس في عفو عام عن المحبوسين بتهم التظاهر السلمي وفي قضايا الرأي والحريات.

واستضافت لميس في الاستوديو الإعلامي عماد الدين أديب لمناقشة نتائج الانتخابات، واحتمالات إجراء تعديل دستوري لتمديد الفترات الرئاسية، وقال أديب إن هذا يمكن أن يحدث فقط إذا وافق عليه الشعب ومجلس النواب والرئيس نفسه.

وفي برنامجه “كل يوم” قال عمرو أديب إن الجميع يجب أن يتجاوز الجدل حول الانتخابات وينظر إلى خارطة طريق للفترة الرئاسية الثانية، والتي يأمل أديب أن يضع الرئيس ملامحها في خطابه أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية في يونيو المقبل، وأن تتضمن مستهدفات التنمية التي تهم المواطن، في مجالات مثل الصحة والتعليم والاقتصاد.

وتناول أديب تصريحات وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي حول “إلقائه لتوصيات أعضاء مجلس النواب في القمامة” والتي أثارت غضب المجلس. وقال أديب إن الشخصية السياسية يجب أن تكون حريصة في تصريحاتها، وإن هذا الخلاف يجب أن ينتهي إما باعتذار الوزير للنواب وقبولهم للاعتذار أو بتقديمه لاستقالته.

وفي “مساء dmc”، قال موسى مصطفى موسى لإيمان الحصري إن أهم مكتسبات الانتخابات الرئاسية هو عدد المشاركين بغض النظر عن الأصوات التي حصل عليها. وأضاف أن عدد الأصوات التي حصل عليها يعد “انجازا كبيرا جدا” نظرا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها السيسي. وأضاف أن حزب الغد الذي يرأسه سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة . وقال السفير محمود كارم المنسق العام لحملة السيسي إن الحملة سوف تقدم تقريرا عن مصادر تمويلها وما تم إنفاقه خلال الحملة الانتخابية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف أن السيسي لم يكن سعيدا بلافتات التأييد في الشارع وكان يأمل أن توجه الأموال التي جرى إنفاقها في هذه اللافتات إلى المستشفيات والمدارس