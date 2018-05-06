نشرة اخبار برامج التوك شو المصرية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

ركزت برامج التوك شو أمس على عدد من الموضوعات الاقتصادية، وكان من أبرزها النقاش الذي أجراه عمرو أديب حول قانون تقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم.

واستضاف أديب في الاستديو النائب أحمد بدوي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحديث حول التفاصيل الخاصة بمشروع القانون مع ممثل شركة أوبر محمد الرفاعي. وأيد بدوي البنود التي تشترط قيام تلك الشركات بتوفير بيانات المستخدمين لجهات رسمية داخل مصر. وأشار إلى أنه سيتم رفع تكلفة استخدام شركتي أوبر وكريم بعد تطبيق القانون. وأشار إلى أنه تم تعديل شرط عدم التأمين على السائقين، لإتاحة إمكانية تحسين الدخل للموظف الذي يعمل في شركتي أوبر وكريم.

تبدأ البنوك اليوم رد قيمة شهادات الادخار ذات العائد السنوي 20% والتي أصدرها عدد من البنوك عقب قرار التعويم، وفق ما ذكرته لميس الحديدي في برنامجها “هنا العاصمة”. وقالت لميس إن إجمالي الودائع في تلك الشهادات بلغ 676 مليار جنيه. ودعت لميس إلى إصدار أوعية ادخارية جديدة تساعد في امتصاص السيولة من السوق وجذبها إلى النظام المصرفي.

وفي اتصال مع البرنامج قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح إن البنك سيرد إلى المودعين في شهادات الادخار 188 مليار جنيه خلال الشهرين المقبلين. وتوقع أبو الفتوح أن يعيد عملاء البنك استثمار أموالهم في الأوعية الادخارية المختلفة المتاحة في البنك.

وتعليقا على الموضوع نفسه توقعت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي في اتصال مع “هنا العاصمة” أن يتوجه أصحاب المبالغ الأكبر في الشهادات الادخارية إلى الاستثمار في العقارات والذهب والعملات الأجنبية. ودعت الدسوقي إلى زيادة وعي المدخرين من أجل الاستثمار في صناديق الاستثمار.

أديب يحلم بالبترول: بدا عمرو أديب في برنامجه “كل يوم” متحمسا بشدة للكشف البترولي الجديد الذي أعلنت عنه شركة إيني الإيطالية بشمال واحة سيوة في الصحراء الغربية. ودعا أديب مازحا إلى الاكتفاء من الاكتشافات الأثرية والتركيز على اكتشافات الغاز والبترول.

واستمر نظام التعليم الجديد في جذب اهتمام برامج التوك شو، حيث ظهر وزير التعليم طارق شوقي أكثر من مرة لتوضيح تفاصيل مشروعه المرتقب لتطوير التعليم. واستضافت لميس الحديدي الوزير لأكثر من ساعة للرد على كل التساؤلات التي طرحها الطلبة وأولياء الأمور خلال الأيام الماضية .

وأجرى شوقي اتصالا مع برنامج “الحياة اليوم” أيضا للحديث عن المنظومة الجديدة.