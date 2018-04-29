نشرة اخبار برامج التوك شو المصرية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

سلطت برامج التوك شو ليلة أمس الضوء على هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية وغرق عدة مناطق لا سيما في القاهرة الجديدة. وأبرزت البرامج البيان الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية في هذا الصدد وقرار النائب العام بفتح تحقيقات.

وأشار تامر أمين مقدم برنامج “الحياة اليوم” إلى خبر إحالة رئيس مدينة القاهرة الجديدة إلى النيابة العامة للتحقيق معه بشأن السيول.

قالت لميس الحديدي في برنامجها “هنا العاصمة” إن غرق منطقة التجمع الخامس جراء هطول الأمطار أثار تساؤلات حول مستوى البنية التحتية بالأماكن الأشد فقرا. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي وقعت فيه السيول جراء مياه الأمطار لم تكن الحكومة مستعدة لمساعدة المواطنين ومواجهة التغيرات المناخية. وقالت أيضا إنه بالإضافة إلى سوء البنية التحتية لم تكن هناك خطة طوارئ لتلك الحالات وطالبت الحكومة بوضع تلك الخطة. وأشادت برد فعل الرئيس السيسي والاعتذار المقدم من الحكومة.

وتحدث لميس أيضا مع حسن عبد الغني المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والذي قال إن الشركة ليست مسؤولة عن القاهرة الجديدة وإن شبكة صرف التجمع الخامس تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ولم يصرح عن موعد تسليم الشركة شبكات الصرف الصحي للمجتمعات العمرانية وقال إنه لا يتوافر لدية معلومات بهذا الشأن.

وقال حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية إن جميع المدن المصرية أنشئت على ماسورة واحدة فقط، على العكس من كل دول العالم التي تستخدم ماسورتين لصرف المياه، الأولى وحدها للمجاري والصرف الصحي، والثانية للأمطار فقط، وذلك بحجة أن مصر لا تشهد أمطارا غزيرة. وأوضح صبور، في اتصال مع برنامج “هنا العاصمة”، أن هناك أخطاء كثيرة في تصميم الشوارع أدت إلى هذه المشكلة، وهناك بلاعات تم إنشائها فوق الأرصفة. وقال إنه كانت هناك عدة كوارث ومنها تعطل ماكينات الرفع وأيضا تعطل محطات الكهرباء. وطالب صبور المسؤولين بإعادة النظر في البنية التحتية في المدن الجديدة كافة.

ولم يكن مقدمي البرامج وحدهم الذين دخلوا في موجة الغضب الجماعية من تضرر البنية التحتية بالقاهرة الجديدة، إذ تركز حديث أغلب كتاب المقالات في الصحف المصرية خلال الأسبوع الماضي على الموضوع ذاته. التحليل التاريخي للأزمة قدمه عباس الطرابيلي في مقاله بالمصري اليوم. وقال إن منطقة القاهرة الجديدة جرى بناؤها على ممرات السيول، وألقى باللوم في هذه الأزمة على من خطط وسمح بالبناء في هذه المنطقة. وفي جريدة الوطن يقدم محمود خليل وصفا لما حدث وأوقات الرعب التي عاشها المصريون على الطرق، ويقول: “التجربة تقول إن أغلب طرق العاصمة لم تعد بشكل يأخذ في الاعتبار إمكانية سقوط أمطار”. ويرى عماد الدين حسين في جريدة الشروق أن “هناك أخطاء فادحة وقعت في تعامل المحليات مع الأمطار والعواصف الشديدة التي تعرضت لها البلاد”. واستشهد بتصريحات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس محمد رسلان التي قال فيها إن “مصر خالية من شبكات تصريف الأمطار، والموجة الأخيرة شهدت سقوط مياه أكبر من قدرة الشبكات في عدد من المناطق”. وتحدث أيضا أحمد البري في بوابة الأهرام عن عدم مراعاة المعايير الصحيحة عند تصميم الطرق، ما أدى إلى “كوارث تتعرض لها مصر”.

وفي ذات الموضوع، أشاد عمرو أديب مقدم برنامج “كل يوم” بالبيان الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية، وقال إنه يحمل اعتذارا عما تسبب فيه هطول الأمطار بالقاهرة الجديدة. وتساءل أديب ما إذا كانت هناك أخطاء بخطة إنشاء مدينة القاهرة الجديدة أو أن هناك سوء صيانة لتلك المنطقة. وحمل أديب رئيس البرلمان مسؤولية توضيح أسباب الكارثة وطالب ببث جلسات استماع للمجلس على الهواء يتم فيها استجواب المسؤولين عن أزمة مياه الأمطار.

وفي برنامج “مساء dmc”، قال إبراهيم حجازي، النائب عن القاهرة الجديدة، إن عدد محطات الرفع والكهرباء بالقاهرة الجديدة لا يكفي لخدمة ذلك العدد الكبير من المقيمين بتلك المنطقة. وقال إن المشاريع التجارية والإدارية تشكل ضغطا على البنية التحتية. وأشار حجازي إلى وجود إهمال وفساد بجهاز المدينة، وإن مدينة القاهرة الجديدة لا يقطنها فقط الأغنياء، وبها جميع الطبقات التي عانت كلها بشكل كبير جراء هطول الأمطار.

وانتقد أديب مطالبة منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالسماح لمنظمات الإغاثة بدخول شمال سيناء، وقال إن المنظمة تعامل سيناء وكأنها منطقة حرب مثل سوريا. وأكد أديب على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنمية شمال سيناء وليست بحاجة إلى تدخل منظمات الإغاثة تلك.