نشرة اخبار برامج التوك شو المصرية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تناولت برامج التوك شو أمس موضوعات متنوعة، وتابعت ملف تطوير التعليم وإقرار البرلمان لقانون حماية المستهلك ومقابلة الرئيس السيسي مع رئيسي شركة أورانج وبوينج، وأيضا متابعة عمل لجنة استرداد الأراضي.

وفي “مساء dmc” تحدث وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن قرض البنك الدولي البالغ قيمته 500 مليون دولار لمصر، والذي توقع سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي على الوثائق الخاصة به يوم الجمعة في واشنطن. وقال شوقي إن البنك وافق على منح مصر هذا المبلغ بعد التأكد من قدرة مصر على تنفيذ الاستراتيجية. وأضاف أن مصر مرت بنحو ثمان مراحل قبل أن يصوت أعضاء البنك على منح القرض لمصر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدعم مصداقية مصر. وأشار إلى أن القرض سيتم صرفه على عدة دفعات بناء على الأهداف المحققة بالبرنامج التي قسمها البنك إلى أكثر من 50 نتيجة مستهدفة. وذكر أن القرض سيوجه لتغيير مناهج التعليم، وتحسين أداء المعلمين وتغيير من طبيعة الأبنية التعليمية.

وفي “مساء dmc” أيضا تحدث عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن قانون حماية المستهلك الذي أقره البرلمان أول من أمس. وقال إن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر بعد ثلاثة أشهر من تصديق الرئيس على القانون. ويرى يعقوب أن القانون سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

استطاعت اللجنة المشكلة لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة تحصيل 4 مليارات جنيه، وفقا لما قاله المتحدث باسم اللجنة أحمد أيوب، في مداخلة هاتفية مع تامر أمين ببرنامج “الحياة اليوم”. وأضاف أيوب أن هناك 61 ألف طلب أمام اللجنة من واضعي اليد على أراضي الدولة للقيام بمعاينة تلك الأراضي من أجل تقنين أوضاعها .

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ستيفان ريتشارد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة “أورانچ” الفرنسية، كما استقبل السيسي رئيس شركة بوينج العالمية مارك ألين. وفي برنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه تامر أمين، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن لقاء الرئيس مع مسئولي الشركات يشعر المستثمر الأجنبي بالجدية ما يذلل أي عقبات للاستثمار. وأضاف راضي أن شركة أورانج نشاطها يمتد لأكثر من قطاع الاتصالات، إلى مساعدة الدول في التحول الرقمي والكتب الذكية وغيرها، ودفع عجل التنمية، موضحا أن الشركة ستفتتح مركز خدمة عملاء بالمنطقة التكنولوجية في أسيوط. وفيما يتعلق بشركة بوينج، قال راضي إن رئيس الشركة أبدى استعداده لزيادة نشاط الشركة في مصر. وذكر أن رئيس الشركة سيشارك في المعرض الدولي للدفاع والتسليح الذي سيقام في مصر لأول مرة في ديسمبر المقبل، والذي يشارك فيه كبرى الشركات الدولية والمصرية.

فاز مشروع “كوناتيف لابس” بجائزة قدرها 100 ألف جنيه مقدمة من البنك التجاري الدولي في الحلقة التاسعة من مسابقة “هنا الشباب” ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه لميس الحديدي. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة مياه المزارع السمكية لإنقاذ الأسماك من النفوق. وجاء في المرتبة الثانية مشروع “إماجناتورز” وفي المرتبة الثالثة مشروع “هابيانا”.