نشرة اخبار ام الدنيا ليوم السبت ١٠ مارس ٢٠١٨

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.

القاهرة .. تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعا لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر، و٦٠ نائبا آخرين “أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس”، عن ذات الموضوع بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.

القاهرة .. تستضيف جامعة القاهرة في الثانية عشرة والنصف ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتبين الصحفيين عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع التنفيذي، في ندوة بعنوان: “دور الشباب في بناء المجتمع”.

القاهرة .. تنظم وزارة العدل برئاسة وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان “الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته ” وذلك بمقر الوزارة بوسط القاهرة .

القاهرة .. يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

القاهرة .. تبدأ شركة مترو الأنفاق بالاشتراك مع شرطة المترو في تنفيذ تجربة الإخلاء والطوارئ بالمحطات وحتى 22 مارس الجارى. وتبدأ تجربة الإخلاء فى محطات الخطوط الثلاثة تباعًا ابتداءً من الساعة 11.30 مساء حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالى.

بنها .. تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية قبول طلبات راغبي العمل على 211 فرصة عمل في 3 شركات، وحتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 4000 جنيه لبعض المهن.

القاهرة .. يفتتح رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية معرض ” إشراقات فنية ” بحضور رئيس جامعة المنصورة وعميد كلية الفنون الجميلة. بقصر الامير طاز بحى الخليفة .

القاهرة .. ينظم المركز القومي لثقافة الطفل “أسبوع التسامح وقبول الآخر” بالمجلس الاعلي للثقافة حيث يتم استضافة أطفال المدارس بنين وبنات وأطفال ذوي إعاقة وأطفال مسلمين ومسيحيين، و ذلك في إطار القوافل الثقافية التي أطلقها المجلس فى أكتوبر الماضي.

القاهرة .. تنظم وزارة التضامن الاجتماعي مائدة حوار مستديرة لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق “المعاملة الجنائية للطفل ” بقانون الطفل والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .

القاهرة .. تستضيف جامعة القاهرة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتبين الصحفيين عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع التنفيذي، في ندوة تحت عنوان “دور الشباب في بناء المجتمع “. بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة .

القاهرة .. يبدأ جهاز مدينة حدائق أكتوبر تسليم 408 وحدات سكنية (17 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.

القاهرة .. تعقد محافظة القاهرة اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ القاهرة وبحضور نوابه والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والهيئات الخدمية. يتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية و تقارير المديريات كل فى نطاقه وفى مقدمتها التربية والتعليم، والتموين، والصحة، والطب البيطرى.

القاهرة .. ينظم قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة حلوان مؤتمر علمي بعنوان: “مؤتمر الفيزياء الحيوية الطبية الأول “وورشة عمل بعنوان” التطورات الحديثة في الفيزياء الطبية”، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور كلا من دكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

القاهرة .. ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس اليوم الرياضي الترفيهي الأول، والذي يقام في تمام العاشرة صباحا.

القاهرة .. يستضيف الصالون الثقافى الأسبوعى للمنتدى الثقافى المصرى، فى تمام السادسة مساء ندوة بعنوان “مصر.. التحديات ورؤية للمستقبل”.

القاهرة .. تشهد دار عرض سينما الهناجر التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان “حكاوى الدولي لفنون الأطفال”، الفيلم الفرنسي “طائر صغير.. رحلة كبيرة” في الحادية عشر صباحا والذي يستمر فعالياته حتى 13 مارس الجاري.

القاهرة .. يقيم مركز إبداع ” قبة الغوري” التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية فنية لفرقة “سماع للإنشاد الصوفي”، في الثامنة مساء.

القاهرة .. يقيم “بيت الشعر العربي” ببيت الست وسيلة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية شعرية بعنوان “شعر ما بعد السبعينيات” في السادسة مساء ويديرها الشاعر السماح عبدالله .

القاهرة .. يستضيف متحف أم كلثوم بمنيل الروضة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، أمسية فنية غنائية بمناسبة حلول ذكرى عبدالحليم حافظ خلال الشهر الجارى، في الثامنة مساء وتتناول الأمسية حياة العندليب وأشهر أغانيه .

المنيا .. تبدأ محافظة المنيا فعاليات الاحتفال بعيدها القومي حيث يفتتح عصام البديوي محافظ المنيا عددا من المشروعات بمراكز ديرمواس،ملوى وأبوقرقاص وتستمر الفعاليات حتى يوم 20 مارس المقبل .

بنها .. ينظم مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات أول مسرح للمنوعات لشباب الجامعات والمعاهد العليا تحت شعار شارك من أجل مصر فى الانتخابات الرئاسية 2018، تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

المنصورة .. تستقبل مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية المواطنين من أبنائها ومن المراكز والقرى المجاورة لحضور المؤتمر السياسى الذى ينظمه إتلاف دعم مصر تأييداً لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة وذلك فى الرابعة عصرا .

المنصورة .. تبدأ فى الحادية عشر صباحا فعاليات المؤتمر الثاني للمبادرات الطلابية للجامعات المصرية والذي تعقد أعماله بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى للمؤتمرات بكلية الحقوق جامعة المنصورة وذلك تحت عنوان ( التنمية المستدامة : مصر 2030 ) تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة بمشاركة وفود من 20 جامعة مصرية ( حكومية وخاصة ) ويستمر ثلاثة أيام وتشمل مبادراته المجالات ( العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية والتكنولوجية وأيضاً مواجهة التطرف ) .

المنصورة .. يعقد بيت ثقافة قرية بدواى مركز المنصورة ندوة عن ( أساليب التعلم للمعاقين ) وذلك فى الحادية عشر صباحا بمقر البيت .