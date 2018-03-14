نشرة اخبار ام الدنيا ليوم الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين محاكمة معاون مباحث بقسم المقطم وأمين الشرطة لاتهامهما بقتل المواطن محمد عبدالحكيم الشهير بـ”عفروتو”.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة محاكمة 3 متهمين بتقديم والحصول على رشوة 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول، على إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة، لاستكمال سماع الشهود.

القاهرة .. يعقد حزب المحافظين، ندوة تحت عنوان “لماذا انتخب.. صوتي يفرق في إيه”، وذلك بملتقي قرطام الثقافي بالمعادي الجديدة في تمام الساعة الثالثة عصرا؛ ويشارك في الندوة قيادات الحزب وعدد من السياسيين، وتهدف إلى التعريف بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وضرورة المشاركة والتصويت.

الزقازيق .. تنظم حملة “كلنا معاك من أجل مصر”، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في مدينة أولاد صقر بالشرقية، في تمام الساعة الخامسة مساء لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

طنطا .. ينظم النائب محمد الشوري عضو مجلس النواب بدائرة سمنود بمحافظة الغربية، وعضو ائتلاف دعم مصر، مؤتمرًا حاشدًا، بحضور جميع نواب محافظة الغربية وقيادات ائتلاف دعم مصر ؛ وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تمام الساعة الخامسة مساء .

دمنهور .. ينظم غدا محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ويشارك في المؤتمر الجماهيري الذي يقام في إدكو بمحافظة البحيرة، عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية في المحافظة في تمام الساعة الخامسة مساء .

القاهرة .. يفتتح وزير الآثار معرضا للآثار المصرية تحت عنوان “الحياة في الموت.. الدولة الوسطى في دير البرشا”، والذي يقام بمناسبة الاحتفال بمرور 120 عاماً على الاكتشافات الأثرية بمنطقة دير البرشا.. بالقاعة رقم 44 بالدور الأرضي للمتحف المصري بالتحرير في تمام الساعة الخامسة مساء.

الإسكندرية.. ينظم غدا النائب مصطفى جمعة الطلخاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، مؤتمًرا جماهيريًا، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، أمام مستشفى الأمل بالعجمي – طريق إسكندرية مطروح، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

الزقازيق .. يعقد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، مؤتمرًا جماهيريًا ، بمحافظة الشرقية، بحضور عدد من قيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة والحزبية، وكبار العائلات والقبائل العربية، وذلك تأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرا.

القاهرة .. تقام ندوة بعنوان “قراءة في رسوم المثال الرائد محمود مختار” ضمن فعاليات صالون القاهرة الثامن والخمسون والمُقام حاليًا بقصر الفنون بساحة الأوبرا، في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة السينما بالقصر؛ ويُقدم الندوة الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق والفنان الدكتور صلاح المليجي الأمين العام لجمعية محبي الفنون الجميلة.

بنى سويف .. تنظم قائمة” في حب مصر اتجمعنا”، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بعنوان “انزل شارك صوتك لمصر”، في تمام الساعة الخامسة مساء بمحافظة بني سويف.

القاهرة .. يحيي بيت السحيمي التابع لصندوق التنمية الثقافية، ذكرى الفنان الراحل “سيد درويش”، بحفل فنيا لجمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش، في السابعة مساء ، بقيادة حفيد موسيقار الشعب محمد حسن سيد درويش.

الوادي الجديد .. ينظم نادي الخارجة الرياضي بمحافظة الوادي الجديد، احتفالية فنية لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الرياضيين الاحتفالية ستقام بالملعب السداسي بمقر النادي في تمام الساعة الثامنة مساء.

القاهرة .. يعرض الصالون الثقافي بالنقابة العامة للأطباء الفيلم الأجنبي Begin again وذلك الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء بدار الحكمة.

طنطا.. تبدأ في العاشرة صباح، أولى فعاليات الحفلات الختامية لنشاط مشروع التنمية الثقافية بالريف المصري “مسرح الجرن”، التي انطلقت منذ شهر سبتمبر 2017 بقرية كفر مسعود – مركز طنطا.

الطور.. يقيم فرع ثقافة جنوب سيناء، برئاسة الباحث حمد خالد شعيب، مدير الفرع، احتفالية الوحدة الوطنية “بيت العيلة” بقصر ثقافة طور سيناء، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الثقافية، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة ؛ تتضمن الاحتفالية أمسية شعرية وندوة ثقافية وعروض فنية.

القاهرة .. يبدأ العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء” من جديد على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات لمدة أسبوعين فى تمام السادسة مساء.

القاهرة.. يحتفي الفنان التشكيلي الفرنسي دلشاد كويستاني بافتتاح معرضه بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المنتظر أن يفتتح المعرض د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بحضور كل من السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتي والسفير الأمريكي وعدد من الجالية الفرنسية وفنانين تشكيليين.

الجيزة .. ينظم الاتحاد المصري للمجالس الشعبية، مؤتمرا جماهيريًا حاشد لدعم انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، وذلك لاستكمال خارطة الطريق ، بمدينة الشيخ زايد؛ وذلك بحضور لفيف من القيادات الشعبية والفنية والإعلامية.

القاهرة .. يستضيف المعهد الهولندي-الفلمنكي بشارع د. محمود عزمي، “عمر الخيام” الزمالك ، ندوة لمناقشة رواية “هنا بدن” للكاتبة بسمة عبد العزيز، في السادسة مساء ويدير اللقاء عبد الرحيم يوسف.

القاهرة .. يستضيف مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك حفلا موسيقيا للفنان هشام خرما وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

القاهرة .. تستضيف قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ، فى السادسة مساء ، أمسية شعرية للشاعرة الشابة أمنية خليل، تلقى فيها مجموعة من أشعارها.

القاهرة .. يستضيف مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا غنائيا للفنان محمد الشامي وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.

القاهرة .. تحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلا بمناسبة ذكرى الموسيقار محمد عبد الوهاب و ذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية فى تمام الساعة الثامنة مساء .

القاهرة .. تحيي فرقة أوتار بقيادة عمرو عبد المنعم حفلا على خشبة مسرح الجمهورية بوسط البلد في تمام الساعة الثامنة مساء .

الإسكندرية.. يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفل كورال سيد درويش بنادي الإسكندرية الرياضي بمناسبة الذكرى 126 لفنان الشعب سيد درويش وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

دمنهور .. يستقبل مسرح دمنهور حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء .

السويس .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (بتروجيت والإسماعيلي) وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من بطولة الدوري العام وتقام المباراة على استاد السويس الجديد في تمام الساعة الثالثة عصرا.

الإسكندرية.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (سموحة والمقاولون العرب) وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من بطولة الدوري العام وتقام المباراة على استاد برج العرب فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الداخلية والنصر) وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من بطولة الدوري العام وتقام المباراة على استاد كلية الشرطة فى تمام الساعة الثامنة مساء .

المنصورة .. ينظم حزب (مستقبل وطن وحملة عشان نبنيها) بالدقهلية مؤتمراً حاشداً في الخامسة مساء بساحة نقابة المهن الزراعية بشارع الجيش بالمنصورة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة.

المنصورة .. تختتم في الخامسة مساء فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة المنصورة والذي يستمر يومين تحت عنوان (التحديات في تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية).

المنصورة.. تنظم الإدارة العامة لثقافة القرية بالهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية بعنوان (مواكب الشهداء) وذلك في الحادية عشر صباحا بقرية (الدروتين مركز نبروة) تتضمن محاضرة وعرضا فنيا لفرقة المنصورة للموسيقى العربية، تكريم أسر الشهداء وورشة تدريبية فنية ببيت ثقافة القرية.

المنصورة.. يعقد بيت ثقافة مدينة السنبلاوين ندوة في الحادية عشر صباحا بمقر البيت عن (الإرشاد النفسي) .

المنصورة.. يقيم قصر ثقافة نعمان عاشور ورشة فنية عن فن الرسم في مجال الطبيعة الصامتة، وذلك في الخامسة مساء بمقر القصر.