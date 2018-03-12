نشرة اخبار ام الدنيا ليوم الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

القاهرة .. يعقد البرلمان العربي أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني لهذا العام برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

القاهرة .. تجتمع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع القانون بشأن “حماية البيانات الشخصية”، ، وذلك بالاشترك مع مكاتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الدفاع والأمن القومي.

القاهرة .. تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماع، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، حيث تستمع خلال اجتماعها إلى بيان وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، عن استراتيجية وخطة الوزارة خلال الفترة القادمة.

القاهرة .. تجتمع لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان بالسيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريين لمعرفة ما تم التوصل له من خطة هيكلة “ماسبيرو” وماتم الوصول له.

القاهرة .. يشارك الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فى الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب إلى الوزير، حيث يخصص المجلس أحد جلساته للرقابة البرلمانية.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

القاهرة .. يشهد محافظ القاهرة عددا من فعاليات حملة ” خليك زي آدم ” والتي تنظمها المحافظة بإدارة المطرية التعليمية بالتنسيق مع حي المطرية .

كفر الشيخ .. ينظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ورشة عمل تقنية بعنوان”التحديات التي تواجه تطوير مصانع إنتاج أعلاف الأسماك.. تدشين اتحاد منتجي الأحياء المائية في مصر” وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بنادي القوات المسلحة بمحافظة كفر الشيخ.

أسوان .. ينطلق معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة أسوان وذلك في إطار تشجيع الوزارة للجمعيات والأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام.

القاهرة .. يستضيف نادي الزهور الرياضي، فرع التجمع الخامس، منافسات بطولة كأس بريطانيا ولمدة 3 أيام، بمشاركة العديد من مدارس مصر المختلفة ؛ وتبدأ فعاليات اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحًا، إلى الواحدة ظهرًا، في حضور نخبة من كبار الرياضيين والفنانين، ويتضمن البرنامج إقامة حفل كبير.

القاهرة .. يفتتح خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان عادل ثابت وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة الباب/ سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا، وهو المعرض الشخصي رقم 42 للفنان الكبير ويستمر عرض الأعمال حتى 24 من فبراير.

القاهرة .. يفتتح مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضًا للفنان التشكيلي بكر الشعراوي بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا والذي سيمتد حتى 19 فبراير الحالي ؛ ويضم المعرض، الذي يقام تحت عنوان “بين الخيال والواقع”، نحو 35 لوحة فنية متنوعة بالألوان الزيتية

القاهرة .. يعقد اتحاد الكرة الطائرة برئاسة خالد ناصف سليم اجتماعًا لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة العديد من الأمور المهمة التى تخص الاتحاد ؛ ويشهد الاجتماع استقرار المجلس على الخبير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المهمة الفنية للمنتخب الأول، حيث يتم حاليًا مفاضلة بين مدربيين من إيطاليا.

السويس .. تنطلق منافسات بطولة دورى دول جبال الألب للجولف من نادى جولف السخنة بمدينة العين السخنة تحت شعار دعم السياحة فى مصر.

القاهرة .. تنظم شركة G-motion المنظمة لمعسكر المنتخب الوطني في مارس المقبل، بسويسرا، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشر ظهرًا، في فندق الماريوت، لشرح كافة تفاصيل المعسكر والذي يتضمن مباراتين وديتين للمنتخب الوطني أمام البرتغال واليونان يومي 23 و 27 مارس المقبل، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2018 بروسيا.

القاهرة .. تحيي فرقة ” الأصالة فى ربيع العمر ” حفلا على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوى بالزمالك فى تمام الساعة السابعة و النصف مساء .

القاهرة .. تستقبل قاعة الكلمة بساقية الصاوى بالزمالك ندوة بعنوان ” حكاية حبة رمل ” و يدير الندوة الباحث أحمد صديق و ذلك فى تمام الساعة السابعة مساء .

القاهرة .. تحيي فرقة ” فابريكا ” بقيادة مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة/نيفين علوبة غدا حفلا خاصا بمناسبة عيد الحب و تقام الحفل على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

القاهرة .. يستقبل المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية حفل مهرجان عيد الحب و يحيي الحفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بمشاركة الفنان مدحت صالح و ذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

القاهرة .. يستقبل المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية حفل لمركز تنمية المواهب و ذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

الاسكندرية .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقى ( الاسماعيلى و المصرى ) ضمن منافسات الاسبوع الرابع و العشرون من بطولة الدورى الممتاز و تقام المبارة على استاد الجيش ببرج العرب و ذلك فى تمام الساعة السادسة مساء .

المنصورة .. تستضيف جامعة المنصورة فعاليات الملتقي الأول لأعضاء مجالس إتحادات طلاب الجامعات المصرية والذي يعقد تحت عنوان ( الشباب وبناء الدولة )والذي يبحث في دور الشباب في إطار التنمية الستدامة ورئية مصر (2020/2030) ويستمر يومين بحضور نخبه من القيادات السياسية والتنفيذية والجامعية

المنصورة .. يستقبل الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية في التاسعة والنصف صباحا المواطنين في عرض مشكلاتهم وطلباتهم بحضور القيادات التنفيذية والمحلية وذلك بقاعة الإجتماعات بمبني ديوان عام المحافظة .

المنصورة .. تستمر من الساعة التاسعة صباحا ولليوم الثالث علي التوالي نشاط حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالدقهلية.