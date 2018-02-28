نشرة اخبار ام الدنيا ليوم الاربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨

القاهرة..

تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة محمد مرسي وقيادات الإخوان، وذلك في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.

الإسكندرية..

تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة 33 من جماعة الإخوان، بينهم نائب محافظ الإسكندرية سابقًا الدكتور حسن البرنس، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين؛ تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالله عبدالقادر الكيلاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبداللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى.

القاهرة..

يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعه الـ ٤٩ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الصحة أحمد عماد الدين، وعضوية كل من الأردن والسعودية، ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

القاهرة..

يعقد حزب المحافظين ندوة بعنوان (الحصاد الاقتصادي ما بين 2018:2014.. الواقع والمأمول)، بالمقر الرئيسي، الساعة السابعة مساءً؛ تناقش الندوة المشاريع الاقتصادية ومدى أهميتها، والسياسات والإجراءات الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي.

القاهرة/ تونس..

تشارك جامعة الدول العربية في المؤتمر الوزاري الأول حول (الانتماء والهوية القانونية لحماية الأطفال في المنطقة) بتونس، تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وبالتعاون والتنسيق مع الجامعة العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

القاهرة..

يتفقد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد القافلة الطبية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم الكشف والعلاج المجاني لأهالي منطقة الهايكستب بالنزهة في تمام الساعة العاشرة صباحا.

الزقازيق..

ينظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة مؤتمرا لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والحديث عن الإنجازات العملاقة منذ توليه للمسؤولية، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا بمحافظة الشرقية مدينة أبو كبير.

طنطا..

ينظم المجلس الاستشاري للشباب بمحافظة الغربية، والذي يرأسه المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر مؤتمرًا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بجامعة طنطا، تحت عنوان (حب الوطن يجمعنا وماذا يريد الشعب من الرئيس)، بالتنسيق والتعاون مع جامعة طنطا وائتلاف (حب الوطن) و مجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

القاهرة..

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع، صالون الأربعاء الشعري تحت عنوان (عز الدين إسماعيل شاعرا وناقدًا)، والتي تنظمها لجنة الشعر ومقررها الدكتور محمد عبدالمطلب، بالتعاون مع لجنة الدراسات الأدبية واللغوية ومقررها الدكتور أحمد درويش، ذلك في تمام الساعة السابعة مساء في مقر المجلس الأعلى بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة..

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي (يوم ثقافي روسي) بحضور ألكسي تيفانيان مستشار السفارة ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وذلك في السادسة مساء بمقر النقابة.

الإسماعيلية..

يقيم فرع ثقافة الإسماعيلية، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، مهرجان الإبداع التشكيلي، في دورته السادسة، بعنوان (رؤى فنية) في تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة..

تنظم مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبدالرؤوف الريدي، لقاء مع الكاتب الكبير محمد سلماوي تحت عنوان (بين الصحافة والأدب والسياسة)، في الخامسة مساء، للحديث عن مذكراته، التي صدرت مؤخرا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان (يوما أو بعض يوم).

الأقصر..

ينظم المجلس الأعلى للثقافة؛ ندوة وأمسية ثقافية بعنوان (التأثيرات المتبادلة بين الثقافتين المصرية والأردنية) وذلك في السادسة مساء وتقام بقصر ثقافة الأقصر؛ في إطار التعاون الدائم بين المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عواض.

القاهرة..

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ندوة بعنوان (كيفية دعم البحث العلمي والمشاريع البيئية) وذلك في تمام الساعة الرابعة.

الإسكندرية..

تنظم مكتبة الإسكندرية الساعة الواحدة ظهرا محاضرة بعنوان (المؤسسات في قرى مصر البطلمية بين البرديات والمكتشفات الأثرية)، تقدمها الدكتورة كورنيليا رومر محاضرة بالهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي جامعة عين شمس.

القاهرة..

يحيي الفنان علي الحجار حفلا غنائيا على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

القاهرة..

يشهد مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، حفليين متتاليين لفرقة كايروكي، تقدّم فيه مجموعة من أبرز أغانيها الشبابيّة، وذلك ابتداء من الرابعة مساء.

القاهرة..

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل أوركسترا الفنان عمر خيرت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

طنطا..

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( طنطا والاتحاد) ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، وذلك على ستاد طنطا في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا.

القاهرة..

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الداخلية والأهلي) وذلك ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، وذلك على ستاد (بتروسبورت) الساعة السادسة مساء.

المنصورة..

ينظم بيت ثقافة مدينة المطرية ندوة بعنوان (تاريخ المطرية عروس الدقهلية) بمناسبة عيد المحافظة، وذلك في الرابعة مساء بمقر البيت.