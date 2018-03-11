نشرة اخبار ام الدنيا ليوم الاثنين ١٢ مارس ٢٠١٨

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يقيم المجلس الأعلي للثقافة ندوة بعنوان «مصر في زمن الفن الجميل» احتفالًا بالذكرى المئوية لقيثارة الغناء العربي ليلى مراد، تنظمها لجنة الموسيقى بقاعة المجلس بمقره فى دار الأوبرا في السادسة مساءً.

تستضيف قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوي ندوة بعنوان «قطار السعادة.. رحلة الحياة السعيدة» يتحدّث فيها المدرب محمد شافعي عن كيفية الحصول على السعادة، والأسباب التي قد تؤدى إلى حياة تعيسة لا يشعر فيها الإنسان بالإشباع.

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان «دور الإعلام والثقافة في دعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية»، ذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة المجلس بمقره في دار الأوبرا.

تقدم عازفة البيانو العالمية، مشيرة عيسى، حفلًا في الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

يقوم وزير الخارجية، سامح شكري بجولة إِفريقية قصيرة تشمل كلاً: من جنوب السودان وكينيا وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي مع البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تحتفل جامعة الدول العربية «قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الثقافة» بيوم التراث الثقافي العربي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية ورشة عمل حول دور القضاء الوطني في تطبيق الاتفاقيات الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ذلك في التاسعة صباحًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

يقام في العاشرة صباحًا المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ 51 لمعرض و سوق القاهرة الدولي المقام في الفترة من 14 حتى 23 مارس الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر.

تناقش اللجان النوعية بمجلس النواب «لجنة الخطة والموازنة» ما تم إعداده من موازنات الوزارات الست المعنية بتطبيق موازنة البرنامج والأداء طبقًا لمنشور وزارة المالية؛ لإعداد الموازنة العامة للدولة مع تسليم اللجنة تلك الموازنات.

تنطلق فعاليات المؤتمر التمهيدي للمعرض العقاري (سيتي سكيب مصر 2018) في التاسعة صباحًا بفندق الفورسيزون بمشاركة نائب وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار، وعدد من قيادات الوزارة.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 13 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، ذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013 .

يعقد اتحاد المرشدين السياحيين العرب مؤتمرًا صحفيًا واحتفالية؛ لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحديقة المتحف المصري .

تستضيف القاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا ندوة تعريفية عن برامج صندوق تمويل العلوم والتنمية التكنولوجية STDF والتقدم لبرامج التعاون الدولي والقومي تحت رعاية الدكتور، جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة.

تنظم النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة المهندس، عماد حمدي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في الحادية عشر صباحًا مؤتمرًا؛ لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة يقام أمام مركز الطلائع ويشارك فيه جميع العاملين بشركات الأدوية والصناعات الكيماوية .

يستضيف مركز دال للأبحاث بوسط البلد في السادسة مساءً مناقشة كتاب «مصر والعرب ومبادرة الطريق» مستقبل النموذج الصيني، للدكتور أحمد السيد النجار، والصادر عن دار ابن رشد للنشر.

يعقد ائتلاف دعم مصر مؤتمرًا سياسيًا جماهيريًا في الرابعة عصرًا بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية؛ لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب .

تنظم مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية قافلة علاجية تتجه في العاشرة صباحًا إلى قرية ( 49- الدرافيل مركز بلقاس ) ولمدة يومين؛ ذلك لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية .

تتواصل في العاشرة صباحًا فعاليات المؤتمر الثاني للمبادرات الطلابية، الذي تستضيفه جامعة المنصورة بمشاركة وفود من عشرين جامعة مصرية (حكومية وخاصة ) ويستمر ثلاثة أيام تحت عنوان ( التنمية المستدامة مصر 2030 ) ويتضمن مناقشة عدة مبادرات في مختلف المجالات بالإضافة لعقد عدة ندوات في نواحي التنمية وعلاقتها بالثقافة والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ) .

تعقد المكتبة الثقافية بمدينة ( تمى الأمديد ) ندوة في العاشرة من صباح غد بعنوان ( مصر وطن يسكن فينا ) وذلك بمقر المكتبة .

ينظم قصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر ورشة تدريبية عن فن رسم ( البورتورية ) بالزيت بمقر القصر وذلك فى الخامسة.