نشرة اخبار ام الدنيا صباح الثلاثاء ٦ مارس ٢٠١٨

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

القاهرة / لندن .. تشارك مصر في مجموعة العمل الخاصة بإستراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش بلندن.

القاهرة .. ينظم معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى تحت عنوان ” تعارض المصالح ومكافحة الفساد ” بحضور رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

القاهرة .. تزور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مستشفى بهية لمكافحة سرطان الثدي للسيدات، و ذلك في الحادية عشرة ظهرا، حيث ستقوم، خلال الزيارة، بجولة لتفقد الأقسام الطبية بالمستشفى، والاطلاع على أحدث الطرق، كما ستلتقي والي السيدات المرضى المترددات على المستشفى لتلقي العلاج المجاني، وكذلك السيدات اللاتي تم شفاؤهن من سرطان الثدي.

القاهرة .. ينظم بيت المعمار المصرى (التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية) أمسية حول مشروع إنقاذ معبدي “أبو سمبل” .

القاهرة .. تنظم رابطة الجامعات الإسلامية ندوة علمية بعنوان:” الإعلام الجديد وقضايا الهوية في المجتمعات الإسلامية بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة الازهر وكلية الإعلام بالجامعة.

القاهرة .. تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة ندوة بعنوان: “الجرد والتسجيل والتوثيق للمواد الأثرية والتراثية في المتاحف والمخازن والمكتبات القومية”تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة.

القاهرة .. ينظم مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصرفي التاسعة و النصف صباحا، فعاليات المؤتمر الثالث للمركز بعنوان: ( التراث الاخضر، فرص، تغيير، تحدي ) وذلك ، بمقر الجامعة، بمدينة الشروق.

الزقازيق .. تنظم حملة “كلنا معاك من أجل مصر”، بقاعة إيفنتك بالزقازيق بمحافظة الشرقية مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية، بحضورالدكتور محمد سليم منسق عام الشرقية،والمهندس سامى نصر الله منسق جنوب الشرقية،والدكتور محمود مصيلحى منسق العمل الجماهيرى، والدكتورة ملاك جمعة منسق عام المرأة،وأشرف الدوكار منسق عمال الشرقية، ورانيا الشوبكى منسق إعلام المرأة بالشرقية وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالشرقية.

الاسماعيلية .. ينظم شباب محافظة الإسماعيلية ، مؤتمرًا شبابيًا حاشدًا بقصر الثقافة، يشمل اتحادًا لعدد من الكوادر الشبابية بالأحزاب والمؤسسات والجمعيات.

القاهرة .. يعقد الاتحاد الدولى للمدن الصناعية بالقاهرة ، المؤتمر الدولي حول المناطق الصناعية المستدامة ويهدف المؤتمر الذي عقد في دوراته السابقة في الصين وإندونيسيا والهند وتركيا والمكسيك والمغرب، إلى تطبيق مبادئ الاستدامة وأهداف تخفيض الانبعاثات الضارة في المناطق الصناعية، علاوة على مناقشة سبل تحقيق الجدوى الاقتصادية منها وذلك بفندق النيل ريتز كارلتون في تمام الثامنة صباحا.

القاهرة .. تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، فى إجراء القرعة العلينة على الأراضى الأكثر تميزا، وأراضى الإسكان الاجتماعى، التى تضمنته القرعة التكميلية الأخيرة .

القاهرة .. يستقبل مسرح الحكمة بساقية الصاوى بالزمالك مهرجان الساقية الخامس عشر للأفلام الروائية القصيرة و ذلك فى تمام الساعة السادسة مساء .

القاهرة .. يستضيف مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، فى تمام السابعة والنصف مساء حفلًا جديدًا لفريق ” المغنواتية ” ، يقدّم فيه مجموعة من الأغانى الكلاسيكيّة التى تميّز بها زمن الفن الجميل.

القاهرة .. تستضيف قاعة الكلمة بساقية عبدالمنعم الصاوى، فى تمام السابعة مساء لقاء بعنوان “المرأة المصرية تتفوق”، تديره الإعلامية لميس سلامة ؛ وتتحدث عن “المرأة المسئولة” وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، وعن “المرأة فى الدراما” الإعلامية إيمان عز الدين، وعن “المرأة المتألقة موسيقيا” عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، وعن “المرأة المتفوقة رياضيا” بطلة الأوليمبياد الخاصة راندا محمود، وعن “المرأة المكافحة” يُعرض الفيلم التسجيلى “إلهام” للمخرج أحمد عبدالعليم قاسم.

القاهرة .. يستضيف المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية حفل باليه “بحيرة البجع” لفرقة باليه سان بطرسبورج و ذلك في تمام الساعة الثامنة مساء .

القاهرة .. يستقبل مسرح الجمهورية بوسط البلد عرض “الفولكلور و العصور” لفرقة فرسان الشرق للتراث و ذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

القاهرة .. يستقبل المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية امسية شعرية فى تمام الساعة الثامنة مساء .

أسيوط .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقى ( الاسيوطة و أنبى ) و ذلك ضمن منافسات الاسبوع الثامن و العشرون من بطولة الدورى العام المصرى و تقام المبارة على استاد الاسيوطى سبورت فى تمام الساعة الثالثة عصرا .

الاسماعيلية .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقى ( الاسماعيلي و وادى دجلة ) و ذلك ضمن منافسات الاسبوع الثامن و العشرون من بطولة الدورى العام المصرى و تقام المبارة على استاد الاسماعيلية فى تمام الساعة الخامسة مساء .

المنصورة .. تستضيف مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية في الخامسة عصرا مؤتمرا شعبيا لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للفترة الرئاسية القادمة بحضور قيادات كل من ( إئتلاف دعم مصر وحملة كلنا معك من أجل مصر ) .

المنصورة .. يلتقي الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية في التاسعة والنصف صباحا بالمواطنين الراغبين في عرض طلباتهم ومشكلاتهم وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية .

المنصورة .. ( أمراض الأمة وطرق علاجها ) عنوان الندوة التي ينظمها قصر ثقافة مدينة منية النصر في العاشرة صباحا بمقر القصر.