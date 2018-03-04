نشرة اخبار ام الدنيا صباح الاحد ٤ مارس ٢٠١٨

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اهتماما من المستقلة بقرائها في مصر والعالم العربي ننشر لكم اهم الاخبار المزمع حدوثها في مصر صباح اليوم الاحد وهي كالتالي

القاهرة .. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يبدأ زيارة لمصر تستغرق 3 أيام في أول محطة خارجية له منذ توليه ولاية العهد عام 2017.

القاهرة .. تعقد أعمال الدورة ” 149 ” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك للتحضير لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء القادم. بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

القاهرة .. تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة عدد من الموضوعات مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب.

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي للإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

القاهرة .. يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 7.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

القاهرة.. تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان في استقبال المواطنين الراغبين في حجز وحدات مشروع الإسكان الاقتصادي، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، حيث قررت زيادة عدد الوحدات السكنية لـ600 وحدة بدلا من 540 وحدة نتيجة زيادة إقبال المواطنين.

القاهرة .. تنظم كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة محاضرة بعنوان “تأملات في الأزمة السورية” كجزء من سلسلة “حوار التحرير”.

القاهرة .. يُعقد احتفال كبير بقاعة الأستاذ محمد حسنين هيكل بالمبنى القديم للأهرام لتسليم جوائز الدكتورة نوال عمر التي أقيمت تحت عنوان ” دور الشباب في بناء مستقبل مصر” الساعة السادسة مساء.

القاهرة .. يستضيف المعهد العالي للفنون التطبيقية في مدينة السادس من أكتوبر، في العاشرة صباحا ندوة للفنان والناقد الفني الدكتور محسن عطية وذلك من خلال مشروع “تجربة فنان”.

القاهرة .. تعرض سينما مجنوليا بمقرها بالزمالك الفيلم الفرنسي “Dalida” ، وتدور أحداث الفيلم حول الأحداث الحقيقية للفنانة الإيطالية المصرية “داليدا” والتي غنّت باللغات العربية والإسبانية والإيطالية والعبرية، فضلًا عن أدائها لدور البطولة بفيلم “اليوم السادس” للمخرج الكبير يوسف شاهين.

القاهرة.. يستضيف الصالون الثقافي الأسبوعي للمنتدى الثقافي المصري، في تمام السادسة مساء، ندوة بعنوان “دور رجال الأعمال في تنمية الصادرات المصرية”، في حضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ويدير الندوة رئيس مجلس إدارة المنتدى السفير أحمد الغمراوي.

القاهرة .. تنظم وحدة مناهضة العنف والتحرش بأكاديمية الفنون، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان “مصر المستقبل” ضمن فعاليات حملة “صوتك لمصر بكرة”، والتي أطلقها المجلس، لحث النساء المصريات والأسر المصرية على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، و ذلك في مقر الأكاديمية بقاعة الدكتور ثروت عكاشة للمؤتمرات.

القاهرة .. يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض “تأمل” للفنانة مريم عبد المنعم، في متحف أحمد شوقي بمركز كرمة بن هاني الثقافي، وذلك في تمام السابعة مساءً بمقر المركز، بالجيزة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.

القاهرة .. تنظم كلية التمريض جامعة حلوان”مهرجان الأسر الطلابية” بمقر الكلية وذلك تحت رعاية دكتور ماجد نجم رئيس جامعة القاهرة، جمال شكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

القاهرة .. تطلق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهر العلوم المصري، الذي يعقد في مارس من كل عام ابتداءً من عام 2014 كفرصة لجعل العلم في متناول الجميع بمقر الأكاديمية وبالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة ما بين مؤسسات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات حكومية، ومكتبات عامة، ومؤسسات مجتمع مدني وطلاب ورواد أعمال في كل محافظات مصر للعمل تحت مظلة واحدة.

المنصورة .. تنظم كلية الطب بجامعة المنصورة يوما للتوعية ضد الإدمان وذلك في الحادية عشر صباحا بقاعة المؤتمرات بالكلية يتحدث فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بكل من قسم الطب الشرعي وقسم الطب النفسي بالكلية .

المنصورة .. تعقد المكتبة الثقافية بقرية كفر غنام مركز السنبلاوين ندوة في الحادية عشر صباحا تحت عنوان ( المرأة المصرية بين المسئولية والمشاركة المجتمعية ) وذلك بمقر المكتبة .

المنصورة .. ينظم بيت ثقافة مدينة المطرية ندوة في الحادية عشر صباحا عن ( تربية المعاقين بين الواقع والمأمول ).