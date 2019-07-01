نشاط مكثف لرئيس الهيئة العربية للتصنيع بالعاصمة الألمانية برلين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

نقل وتوطين التكنولوجيا والشراكة مع كبري الشركات الألمانية العاملة

في صناعة جرارات السكة الحديد ومعدات النظافة

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية الإستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة في مجال السكك الحديدية مشددا علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير وتحديث السكك الحديدية وتعميق التصنيع المحلي ,وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

جاء هذا خلال زيارة الفريق عبد المنعم التراس لمقر شركة بومبارديه بمدينة كاسل برفقة الفريق كامل الوزير وزير النقل ,وذلك علي هامش المنتدي الاقتصادي العربي الالماني المنعقد بالعاصمة الالمانية برلين

في هذا الصدد , أوضح “التراس” أنه تم تفقد خطوط الإنتاج للشركة العالمية المتخصصة في تصنيع جرارات السكك الحديدية والإطلاع علي أحدث تكنولوجيا جرارات الديزل والجرارات الكهربائية ,مشيرا إلي عقد مباحثات مع رئيس مجلس الإدارة والمسئولين بالشركة بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مجال الجرارات لمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع ،والمتخصص في تصنيع الوحدات المتحركة

وأعرب كل من رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير النقل عن إعجابهم بما لما شاهدوه من جرارات متنوعه تفي باحتياج وزارة النقل وكذا ملائمتها لمطالب السكك الحديدية المصرية من حيث كفاءة التشغيل وبرامج الصيانة.

من جانبهم , أشاد وفد شركة بومبارديه العالمية بالخبرات والقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في مجال السكك الحديدية, معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون خاصة في ظل مناخ الإستثمار الآمن الجاذب للإستثمارات الذي تشهده مصر وقوة وعمق العلاقات المصرية الألمانية .

ومن جانب آخر , أكد الفريق عبد المنعم التراس علي أهمية الإستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة في مجال نقل وجمع وإدارة منظومة المخلفات ومعدات النظافة , مشددا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمنظومة إدارة المخلفات ونظافة البيئة والمحافظة علي المظهر الحضاري للمدن والشوارع المصرية بالتنسيق الكامل مع كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الانتاج الحربي

جاء هذا خلال زيارة الفريق “التراس” لشركة كارشر الالمانية أحد أكبر الشركات الالمانية المتخصصة في تصنيع معدات النظافة للاستخدامات المختلفة من معدات تنظيف الشوارع و صيانة المسطحات الخضراء وكذا معدات النظافة الخاصة بالفنادق والمستشفيات ومختلف المنشآت العامة وكذا ما يخص الاستخدام المنزلي .

وقد أعرب “التراس”عن إعجابه بما شاهده من منتجات عالية الجودة تفي بكافة احتياجات السوق المصري, موضحا أنه تم بحث تعميق التصنيع المحلي و التعاون والشراكة لانشاء مصنع مشترك لإنتاج هذه المعدات بالهيئة العربية للتصنيع بهدف تلبية إحتياجات السوق المحلي والمنطقة العربية وفتح منافذ للتصدير لأفريقيا.

وقد أعرب المسئولون بشركة كارشر الالمانية عن تطلعهم لإقامة شراكة مع الهيئة العربية للتصنيع نظرا لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجيه متميزة وكوادر بشرية علي درجة عالية من التدريب والكفاءة ,مشيدين بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا والنمو المبشر للاقتصاد المصري مما يجعل من مصر نافذة للعبور لافريقيا والمنطقة العربية..