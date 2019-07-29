نشاط مكثف بمعسكر راشد الصيفي ال ٢٤ في الامارات

وكالة انباء الصحافة المستقلة – دبي – وليد الرمالي

نشاط مكثف يشهده حاليا معسكر راشد الصيفي في الامارات العربية المتحدة حيث يتولي السيد عارف بن علي العيار رئيس مجلس ادارة نادي الهوايات بالمعسكر ويقول عارف

ان نادي الهوايات يعد من أقدم النوادي التربوية والتعليمية في المنطقة ، إذ أُنشئ عام 1996، ويهدف من خلال الدورات التدريبية والمعسكرات الشبابية وحملات التوعية والبرامج المشتركة مع مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية، إلى تنمية الهوايات لدى الشباب من جميع الجنسيات، كما أن معسكر راشد الصيفي يعد من أكبر المعسكرات الشبابية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك نظراً للإقبال والاهتمام الكبيرين الذي يشهدهما سنوياً.

ويهدف المعسكر لتعلم المشاركين بعض المهارات الجسدية وكسر حاجز الخوف من تعلم المهارات والتي منها ركوب الخيل والتعامل معها ومهارات الصيد بالصقور ومعرفة خباياها وأسرارها، إضافة لتعلم بعض العادات والتقاليد التي أصبح يفتقدها كثير من الشباب اليوم والتي منها عادات استقبال الضيف وطريقة الضيافة وآداب المجالس، ما يساهم في صياغة الشخصية بالنسبة للمشارك وذلك من خلال تغيير نمط الحياة التي اعتاد عليها وتعليمه بعض الطباع من خلال الآخرين والتفاعل معهم، واكتساب معلومات ومعارف جديدة من خلال البرنامج الثقافي المصاحب.