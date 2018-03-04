نشأت أكرم : يهاجم اتحاد الكرة ويؤكد صعد على أكتاف اللاعبين وجير انتصاراتهم

(المستقلة)… هاجم النجم الدولي السابق نشأت أكرم الاتحاد العراقي لكرة القدم، مبيناً أن الاتحاد صعد على اكتاف اللاعبين الدوليين السابقين وجير انتصاراتهم لغاياتهم ومصالحهم الشخصية.

وقال نشأت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “قلتم أبواب الاتحاد مفتوحة لنا ونرحب بكم كفاعلين ومؤسسين للقرار فيه واليوم تغلقونها في وجوهنا لكي تفصلوا القوانين حسب مزاجكم خلف أبواب مغلقة”.

وأوضح “رغم اننا من لعب وتعب وجاهد في أحلك الظروف، سواء قبل الحرب وفي أثنائها وبعدها، نحن ومن سبقنا صناع تأريخ كرة القدم العراقية، ابتداءً من أثينا ومروراً ب ٢٠٠٧ حيث كنا عاملاً فاعلاً لأخماد نار الطائفية التي كانت في أشدها آنذاك”.

وأضاف “صنعنا مجداً وتأريخاً دون الحاجة لكم، إذ لم تخططوا لأي من نجاحاتنا التي كانت تأتي بجهودنا الذاتية فصعدتم على أكتافنا وجيرتم نصرنا ونجاحنا لغاياتكم ومصالحكم الشخصية”.

وبين أن “الفرق بيننا وبينكم اننا نمتلك القناعة والشجاعة لفسح المجال لغيرنا يوم وجدنا ان الوقت قد حان لترك مجال اللعب تركناه لغيرنا من الجيل الشاب، متمنين لهم الموفقية وحصد ما لم نحصده نحن من نجاح”.

واشار اكرم الى ان “منتخب العراق الذي كان في السابق يرعب آسيا أصبح اليوم يهاب مواجهة منتخبات هزيلة مثل فيتنام بسبب سوء تخطيطكم وضيق افقكم ولا سيما جشعكم وطمعكم، الماضي قريب وليس بعيداً الى درجة تنسينا كيف كنتم وكيف أصبحتم، نحن من حمل علم العراق في كل المحافل الدولية ونحن من غنى النشيد الوطني”.