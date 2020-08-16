نسرين طافش تلفت الأنظار في أحدث صورها

(المستقلة)..نشرت الفنانة نسرين طافش صورا جديدة لها عبر حسابها على Instagram أطلت فيها بإطلالة لفتت الأنظار، وكتب مقولة للمسرحي السوري سعد الله ونوس يقول فيها: إننا محكومون بالأمل. وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ.

ارتدت نسرين بادي أبيض قصير كشف عن بطنها، مع بنطال جنيز تاركة شعرها الناعم ينسدل على كتفها.

يشار إلى أن نسرين طافش بدأت مؤخرا تصوير مسلسل الوجه الآخر.

مسلسل الوجه الآخر بطولة ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو مشاركتها في مسلسل ختم النمر الذي عرض عبر قناة‎ .ON ‎

مسلسل ختم النمر ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ‏وميرهان ‏حسين، ‏ونسرين طافش، ومن إنتاج سينرجي، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.‎