نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

(المستقلة)… علمنا من مصادرنا المقربة أن النجمة السورية نسرين طافش قد قررت الاستقرار بالعاصمة المصرية القاهرة، والعودة لممارسة نشاطها الفني هناك.

وأنها تقرأ ، حاليا عددا من السيناريوهات المتنوعة بين أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية، ولم تستقر حتى الآن على عمل سيكون ثاني أعمالها بالقاهرة ،بعد مسلسل “ألف ليلة وليلة”، والذي كانت قد شاركت النجم أسر ياسين، بطولة القصة الثانية منه، وأخرجه رؤوف عبد العزيز، وكتبه محمد ناير، وأنتجته شركة سينرجي.

يشار إلى أن نسرين طافش، من مواليد محافظة حلب بسوريا، لأب فلسطيني وأم جزائرية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، في دمشق عام 2008.

بدأت حياتها الفنية، بعد انتقالها إلى دمشق، وقدمت العديد من الأدوار التي شكلت خطوات مشوارها الناجح منها مسلسلات “هولاكو”، ربيع قرطبة، الذي حققت من خلال بطولتها له ثم لمسلسلي التغريبة الفلسطينية وصبابيا.

و كان اخر ادوارها الموسم الماضي مسلسل شوق الذي لعبت فيه شخصية شوق الفتاة الدمشقية التي تصاب بالألزهايمر المبكروهنو الدور الذي لقي صدى كبير بين الجماهير والنقاد في الوقت نفسه.