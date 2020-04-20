نسرين طافش ترشح 4 كتب مميزة لمتابعيها ضمن تحدي القراءة

(المستقلة)..رشحت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ 4 كتب جديدة لمتابعيها ضمن تحدي “القراءة والوعي” الذي أطلقته مطلع العام الجاري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وهو عبارة عن ترشيحها بعض الكتب إلى الجمهور لقراءتها، وإستغلال أوقاتهم بصورة مفيدة، حيث رفعت التحدي هذا الشهر من كتابين إلى 4، في ظل الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار وباء الكورونا، ما اجبر الناس على البقاء في منازلهم طوال الوقت.

ونشرت نسرين صورة لها وأمامها عدداً من الكتب، وعلّقت: “مساء الحب و الوعي و الجمال .. تحدي القراءة والوعي مع نسرين مكمل وبما انو الآراء انقسمت على الستوري بين الي طلبو اقتراح لرواية واللي طلبو اقتراح كتب تنمية وعلوم طاقة قررت ما زعل التنين وبما انو مافي مكتبات فاتحة بسبب الحجر والكتب بالإنترنت مو كلها متوفرة خليت الخيارات اكبر هالمرة و لسهولة المشاركة واقتراحاتي لهالشهر روايتين رائعات وكتابين تنمية ممتعين ومفيدين جدًا.

والكتب التي رشحتها نسرين لجمهورها هي : “”صورة عتيقة” لـ إيزابيل الليندي، “بريدا” لـ باولو كويلو، “كتاب الأسرار” لـ ديباك تشوبرا، “حياة مذهلة” لـ مايكلهيبيل”.

واختتمت نسرين رسالتها إلى جمهورها قائلة: “انتو اختارو.. مسابقة التحدي من الكتب السابقة “ترانسيرفينج الواقع” و”موطن الروح” و”السماح بالرحيل”، إن شاءا لله بعد انتهاء الحجر على خير رح اختار الفائزين معانا.. خليك بالبيت”.

ويحرص عدد من الفنانين على إطلاق بعض التحديات مؤخراً مع جمهورهم في محاولة لاستغلال فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، بشكل سليم.

وتعد نسرين طافش أول ممثلة عربية تطلق تحدي يشجع على القراءة و الوعي من خلال كتب تنمية ذاتية و علوم طاقة، على السوشيال ميديا.