نسرين أمين تحرج خالد النبوي ومحمود حميدة

(المستقلة)..قدمت الفنانة نسرين أمين شهادة قالت إنها لله، مؤكدة أنها وكل نجوم مسلسل “لما كنا صغيرين” وقعوا على عقود المشاركة وهم على علم بأنه سيتم تسويقه باسم بطلته ريهام حجاج، وأن الأخيرة بادرت بطلب وضع اسم النجمين محمود حميدة وخالد النبوي بالشكل المناسب لمكانتهما الفنية وتاريخهما ولو كان هذا على حساب بطولتها المطلقة الأولى.

نسرين أكدت أن شهادتها لحسم الجدل المثار على مدار الأيام الماضية بعد صدور بيان الفنان خالد النبوي الذي رفض تصدر حجاج للبوستر الرسمي للعمل، وقالت أمين عبر حسابها بموقع الفيس بوك: في وسط كل الجدل اللي بيحصل ده أحب أشهد شهادة حق.. إحنا كلنا اتفقنا على المسلسل ده وإحنا عارفين إنه مسلسل ريهام حجاج والنجوم محمود حميدة وخالد النبوي على راسنا من فوق، وهما بالفعل قبل أي حد على التتر بناء على رغبة ريهام من أول يوم واحترامها ليهم.

نسرين وجدت دعما لشهادتها من زميلها داخل العمل محمود حجازي، ولكنها تلقت ردا قاسيا جدا من الناقد حازم حسين الذي علق قائلا: يا نسرين مسلسل ريهام حجاج إيه بس، إذا كانوا هما موجودين علشان تتسند عليهم بموهبتها المحدودة، ده إلى جانب إن النبوي وحميدة يتباع بيهم لكن لا انتي ولا ريهام ممكن تمركتوا (تسوقوا) مسلسل.. بلاش كلام أكبر منك ومنها.

يذكر أن الأزمة اندلعت فور طرح بوسترات للمسلسل تتصدرها ريهام حجاج باعتبارها تقدم أول بطولة مطلقة لها بموسم دراما رمضان 2020، وأكدت الشركة المنتجة انها من تصميم القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق البث في موسم رمضان 2020، وشن عدد كبير من جمهور خالد النبوي هجوما على الفنانة الشابة كما وجهوا له انتقادا مباشرا بعدما وافق على التقليل من مكانته، ما استدعى إصدار بيان عاجل من النبوي.

خالد أكد في مقدمة البيان أنه لم يتعود الكلام عن أزمات داخل عمل يتم تصويره، ولكن بعد الجدل المثار حول بوستر مسلسل “لما كنا صغيرين” شعر أنه من الواجب عليه أن يوضح للجمهور حقيقة الموقف وأضاف: لم اتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم. اعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأني مدين للجمهور ولعائلتي، ولهذه المهنة العظيمة، ولأنني أتعرض ل حملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض المجلات الفنية وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبار عني، وهذه الأخبار كلها عاريه تماما من الصحة. فإنني أوضح إنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة او مسموعة او مكتوبه.

تابع قائلا: وقد أبلغت السيد المنتج بعدم موافقتي والذي أبلغني بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيء وانه سيتم تصحيحها فورا وللأسف لم يحدث حتى الآن. وقد تحدثت كثيرا مع السيد نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا اوافق على أي دعاية نشرت نهائيا، وأن عقدي لا ينص على ذلك بل على العكس تماما. عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنا وسنا.. وفيه احترام تام لفني واسمي. فضلا عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا..

وقال: وقد وعدني السيد المنتج المحترم بتنفيذ مواد الدعاية الخاصة بشركته لتصحيح الصورة وكل الأخطاء التي حدثت .. وأتمنى إن شاء الله يحدث ذلك قريبا. وكما وعدني بذلك السيد المحترم نقيب الممثلين أيضا.

واختتم بيانه بقوله: في النهاية أقول لمن يلوموني حبا، أو من تطاولوا كرها، خيرا، أو شرا، بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده. ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل، وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال.لا توجد أي خلافات شخصيه بيني وبين جميع زملائي، وأرجو أن يحرص الجميع على الدقة قبل أن يطلق أي كلمه دون التحقق من صحتها حتى لا يؤذي الناس بالباطل، الكلمة أمانة سوف يحاسبنا الله عليها.وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال سيتم نشر الحقائق تباعا. وسيتم إعلان كل شيء للجمهور في حينه.

وبالفعل استجاب المنتج أحمد عبد العاطي لبيان النبوي وقام بإصدار بوستر جديد رسمي وظهر النبوي وحميدة في مقدمة البوستر وهما يجلسان على كرسي، ومن خلفهما باقي الأبطال، وتتوسطهم الفنانة ريهام حجاج، كما تم إصدار بوسترات خاصة لخالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج ونسرين أمين.

ولكن البوستر الجديد لم ينه الأزمة فقد أصدرت فضائية الحياة المصرية بيانا عاجلا لنفي تسببها في أزمة بوسترات مسلسل “لما كنا صغيرين” مؤكدة أنها لم تضع تصميما خاصا يبرز الفنانة ريهام حجاج على حساب النجمين خالد النبوي ومحمود حميدة، ولكنها استلمت المواد الدعائية من الشركة المنتجة وقامت بنشرها كما وصلتها وهو ما يضع الشركة المنتجة في أزمة أمام نجوم المسلسل خاصة وأنها تبرأت بالأمس من هذه البوسترات وأصدرت بوستر جديد يضمن مكانة النبوي وحميدة.

بيان فضائية الحياة أعاد أزمة ترتيب النجوم ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة على البوستر الرسمي إلى المربع صفر، ووضعتهم جميعا بمواجهة الشركة المنتجة، حيث أكد البيان أن تصريحات خالد النبوي المتعلقة بالدعاية للمسلسل تضمنت معلومات مغلوطة حول صنع قناة الحياة صاحبة حقوق البث لدعاية خاصة بدون الرجوع للشركة المنتجة.

وأضاف حازم شفيق رئيس قناة الحياة قائلا: نعتز بوجود الفنان خالد النبوي على شاشة الحياة في رمضان هذا العام ونود أن نوضح أن كافة المواد الدعائية التي نذيعها أو ننشرها أو تظهر في الشوارع والخاصة بكل المسلسلات يتم استلامها من شركات الإنتاج معتمدة منهم للاستخدام ولا نحدد حجم أو مكان الصور فهذا شأنهم في تعاقداتهم مع النجوم”.

وتابع: وبالنسبة لمسلسل لما كنا صغيرين فقد تم استلام المواد المعتمدة من شركة (آرت ميكرز) والتي يرأسها المنتج أحمد عبدالعاطي”، مشيرا إلى أن مشاهد قناة الحياة تنتظره وجبة رمضانية جميلة تم اختيارها بعناية، متمنيا رمضان كريم على كل المشاهدين.

“لما كنا صغيرين”، من تألف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، ويعد أول تعاون بين «نسرين» والفنانة ريهام حجاج، ويشارك فى بطولته كل من خالد النبوي، ومحمود حميدة، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، ومحمود حجازى، وبدأ تصويره منذ نحو أسبوعين، وهو شراكة إنتاجية بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة “آرت ميكرز” للمنتج أحمد عبدالعاطى.