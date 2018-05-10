نسبة التصويت الخاص للاجهزة الامنية في ميسان  بلغ 89%

(المستقلة)/ علي قاسم الكعبي/.. اعلن مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ميسان جعفر كاظم مساء الخميس عن مشاركة واسعة في التصويت الخاص، مبينا ان نسبة المشاركة بلغت 89% بواقع اكثر من( 21000)

واوضح كاظم ان عدد مراكز الاقتراع (13)مركزا في عموم المحافظة والمركز والاقضية وبواقع (56 )محطة للاقتراع

واضاف ان عملية الاقتراع بدات منذ الساعة السابعة صباحا وهنالك اقبال كثيف جدا على محطات الاقتراع بعد استكمال الاجهزة الحديثة اللاكترونية والتي تسخدم لاول مرة في الانتخابات العراقية، منوها الى ان وسائل الاعلام وشبكات مراقبة الانتخابات اطلعت على هذه العملية التي جرت بانسيابية عالية دون تسجيل اي خرق يذكر