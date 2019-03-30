نسبة اغمار هور الحويزة يصل الى ١٠٠%

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت ادارة مشاريع انعاش الاهوار والأراضي الرطبة وبالتنسيق مع تشكيلات وزارة الموارد المائية في محافظة ميسان السبت،عن وصول نسبة اغمار هور الحويزة من مياة السيول الى 100‎%‎ وبعمق 4,5 م

وقال بيان عن الأدارةأنها عمدت الى فتح ناظم الكسارة لتخفيف الضغط على سداد هور الحويزة ومعالجة المناطق الضعيفة منه لحماية القرى والأراضي الزراعية القريبة من الاهوار.

واكد البيان استمرار المتابعة لزيادة مساحات اغمار الاهوار وأنها تحت السيطرة ،منوهاً الى تصريف مياه السيول القادمة من الجهة الشرقية عبر نهري دويريج والطيب من خلال هور السناف ومن ثم الى هور الحويزة الجنوبي بواقع 300م3/ثا.

وأشار البيان الى تصريف المياه الى نهر دجلة بواقع 46م3/ثا واستغلال الإيرادات الإضافية القادمة عبر نهري البتيرة والعريض لتعزير الاهوار الوسطى عن طريق إطلاق 100م3/ثا وتكتيف قناة الخمس بطول 9كم