نسبة إشغال فنادق “الامارات” تصل لـ 100% في “رأس السنة”

المستقلة/ يشهد القطاع الفندقي في الإمارات نسب إشغال مرتفعة مع نهاية العام الجاري، بالتزامن مع عطلات رأس السنة الميلادية، في ظل مساعي السياح والمقيمين للاستفادة من حزم العروض والفعاليات الترفيهية للاحتفال بقدوم عام 2020.

وأكدت مصادر عاملة في القطاع الفندقي أن نسب إشغال الغرف وصلت إلى 100% لا سيما في المناطق المحيطة ببرج خليفة، وفي المنتجعات الشاطئية بالعاصمة أبوظبي إضافة إلى الفنادق التي تقع بالقرب من المراكز التجارية، وذلك للاستمتاع بالفعاليات والمظاهر الاحتفالية الخاصة بالسنة الجديدة، إلى جانب العروض على الغرف والمطاعم.

وقالت المصادر إن أسعار الغرف الفندقية شهدت ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 20 – 30% خلال رأس السنة بالتوازي مع ارتفاع الطلب، وتختلف هذه النسبة من فندق لآخر تبعاً لموقعه ومستوى الخدمات التي يقدمها.

وبحسب إحصائيات حديثة للهيئة التنافسية والإحصاء، وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 25.54 مليون نزيل في العام الماضي بنمو 3.7% مقارنة بنحو 24.6 مليون نزيل في عام 2017.