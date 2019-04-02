نزوح 60 عائلة من كركوك

(المستقلة)…. قدمت وزارة الهجرة والمهجرين وبالتنسيق مع منظمة الهلال الاحمر 60 حصة من المساعدات الإغاثية لعدد من الأسر النازحة جراء سيول الأمطار في كركوك .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان اليوم الثلاثاء ” ان ٦٠ عائلة نزحت وتركت منازلها في ( باشقيا واروتا) بناحية التون كوبري جراء سيول الأمطار ” .

وتابع ” ان الاسر النازحة تم ايواؤها في احد المباني الموجودة في الناحية بالتنسيق مع مدير الناحية ووزعت ٦٠ حصة من المساعدات الاغاثية بين تلك الأسر النازحة .

وقد أعلنت وزارة الهجرة سابقاً عن جاهزيتها واستعدادها لتقديم المساعدات والخدمات للعوائل التي قد تضطر ترك منازلها حيال اشتداد الأمطار والسيول بسبب المنخفض الجوي وتقلبات الطقس خلال تلك الأيام .(النهاية)