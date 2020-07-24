نزاع عشائري في قضاء عين التمر يسفر عن إصابة 12شخصا

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت شرطة كربلاء ، عن إصابة ( 12) شخصا بجروح حرجة إثر اندلاع نزاع عشائري بينهم بالآلات الجارحة في قضاء عين التمر 90 كم غربي كربلاء “.

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) مساء الجمعة ، إن ” نزاعا عشائريا في قضاء عين التمر استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وألات جارحة ، ما ادى الى إصابة (12) شخصا بجروح متفاوتة “.

وأضاف إن ” قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف، وفرضت حضرا في المنطقة ، واعتقلت عددا من المسببين للشجار ومطلقي النار “.