نزاع عشائري شرقي كربلاء يسفر عن سقوط 6 اشخاص بين قتيل وجريح

( المستقلة ) / علي النصر الله/ .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء، عن نزاع عشائري شرقي المحافظة أسفر عن سقوط 6 اشخاص بين قتيل وجريح ، واعتقال 7 آخرين من طرفي النزاع العشائري .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “نزاع عشائري بسبب مشاكل قديمة تجدد في معركة في قضاء الهندية ( طوريج ) بالأسلحة النارية “.

وأوضح المصدر إن “النزاع العشائري أسفر عن إصابة اربعة اشخاص نصفهم من رجال الشرطة ، ووفاة اثنين اخرين “.

وأضاف المصدر إن “قوة من فوج طوارئ كربلاء الثاني وقوات سوات فرضت طوق أمني لفرض السيطرة الامنية في منطقة الحادث “.

وأكد إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال 7 أشخاص من طرفي النزاع العشائري وتم احالتهم الى القضاء لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.