نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها

كشفت النجمة المصرية نرمين الفقي عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت خلال لقاءها ببرنامج “وشوشة” عبر فضائية “النهار”، أنها تريد “رجلاً محترم، راجل، يمتهن مهنة محترمة، عنده ثقة في نفسه، عنده ثقة فيا”.

وتابعت نرمين: “مش عايزة اللي بيقول مش عايز مراتي أحسن مني ده لا، لأنه معقد ومعندوش ثقة في نفسه”.

وحول عدم زواجها حتى الآن قالت نرمين: “مش صح إني واحدة فتاة أحلام ناس كتير ومش مرتبطة ومش متجوزة ده مش صح، لكن مفيش حد بياخد كل حاجة”.

وأكملت: “العروض اللي جاتلي مكانتش متوافقة معايا وفي حاجات كتير قوي حصلتلي كويسة، بس العريس اللي جه يتقدملي مكنش هو الشخص اللي أقول إني ممكن ارتبط بيه”.

وقالت إنها ربما ارتبطت أو أعجبت بشخص ما ولكن الظروف لم تكن مواتية حينها ليكلل بالزواج، “أو ممكن الشخص ده ميكونش حبني”.

واختتمت حديثها قائلة، “زي ما وراء كل رجل عظيم امراة، كل امرأة ناجحة هيكون وراها رجل بيدعمها، وبيحبها وبيخاف عليها، مش بس عايز يوصلها أو طمعان فيها وده موجود كتير في حياتنا، وأنا مش عايزة ده”