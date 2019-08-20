نرمين الفقي تشعل انستغرام بمايوه محتشم

(المستقلة).. أشعلت الفنانة نرمين الفقي موقع التواصل (انستغرام) بسبب المايوه المحتشم، التي أطلت به في أحدث مقطعين نشرتهما على حسابها، وهي تستمتع بالبحر وحمام السباحة.

و نشرت االفقي فيديو وهي تستمتع بحمام السباحة، فخطفت الأنظار بالمايوه المحتشم الذي أطلت به، حيث ارتدت مايوه بشورت مما دفع التعليقات تنهال عليها من متابعيها الذين تفاجئوا بملابس البحر الخاصة بها، مؤكدين لها أنها فنانة مختلفة حقاً.

كما فاجأت نرمين الفقي متابعيها بفيديو لها عند غطسها في البحر، ولكنها هذه المرة أطلت بمايوه آخر أكثر احتشاماً، جاء كبدلة غطس بشورت أعلى الركبة وموديل أكمام قصيرة من أعلى.

و تفاعل متابعو نرمين الفقي بقوة مع المايوه المحتشم الذي أطلت به، مؤكدين لها أنها تعد المرة الأولى التي يجدوا فنانة تطل بمايوه يغطي أجزاء كبيرة من الجسم هكذا.

وكانت نرمين الفقي أشعلت في وقت سابق الأجواء، بصور إطلالاتها الصيفية في إجازتها في اليونان، حيث أطلت بأزياء مليئة بالأنوثة خطفت الأنظار بقوة فور نشر الصور على حسابها. كما حرصت الفنانة المصرية أن تطل بطبيعتها فلم تضع المكياج في أغلب الصور، مكتفية بإظهار جمالها الطبيعي لمحبيها

المصدر: ليالينا