نرمين الفقى تشعل انستغرام بأطلالة جديدة

(المستقلة)..نشرت الفنانة نرمين الفقي على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعى إنستغرام مجموعة من الصور الجديدة برفقة مجموعة من أصدقائها.

وخطفت نرمين الفقي أنظار متابعيها بإطلالتها الرقيقة حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا واعتمدت على المكياج البسيط والشعر المنسدل لإبراز إطلالتها الرقيقة.

وعلقت الفقى على الصورة قائلة: “ربنا يخليلنا الناس الجمال والأصدقاء الأوفياء”.

ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى نرمين الفقى وجاءت أبرز التعليقات: كل ما تكبرى تحلوى , زى القمر.

ويذكر أن آخر مشاركات نرمين الفقى الدرامية مسلسل أبو العروسة والذى حقق نجاحا جماهيريا كبير